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Une nouvelle fonction Android devrait bientôt vous protéger des faux appels téléphoniques

Debora Pape Traduction : traduction automatique 3/6/2026

L'arnaque à l'usurpation d'identité téléphonique devient de plus en plus perfide grâce à l'IA. Google contre-attaque en introduisant dans la nouvelle mise à jour d'Android une fonctionnalité destinée à démasquer les faux appels.

Votre appareil mobile affiche «Mama», mais à l'autre bout se trouve un escroc. Google veut mieux protéger les utilisateurs d'Android contre l'usurpation d'identité grâce à une nouvelle fonctionnalité. Dans ce cas, l'escroc se fait passer pour un membre de la famille

L'appelant utilise l'IA pour modifier sa voix et se faire passer pour la personne qu'il prétend être pendant la conversation. La plupart du temps, l'escroc fait croire à une situation d'urgence et demande à la victime de lui envoyer rapidement de l'argent. Jusqu'à présent, la seule solution est de garder son calme et de contacter soi-même la personne concernée par un autre moyen.

C'est précisément là que la nouvelle fonctionnalité de Google intervient. Elle vérifie en arrière-plan le numéro de l'appelant lors de la prise de l'appel. Si vous pensez qu'il s'agit d'une tentative d'usurpation, votre téléphone vous avertira par une tonalité, une vibration et un affichage à l'écran et vous recommandera d'annuler l'appel.

Comment fonctionne la détection des appels factices

Lorsque vous répondez à un appel légitime, une sorte de code de confirmation numérique est envoyé en arrière-plan pour vérifier que l'appel provient bien de l'appareil de la personne affichée. En revanche, si un logiciel d'usurpation est utilisé pour simuler un numéro, ce signal est absent. Votre smartphone envoie alors une requête en arrière-plan à l'appareil de votre véritable contact. Si celui-ci répond qu'il n'est pas en train d'établir une connexion, c'est un signal d'alarme : l'appel est très probablement un faux.

Google effectue cette vérification en utilisant le standard de communication Rich Communication Services (RCS). Il s'agit du successeur du SMS et fonctionne de la même manière que les applications de messagerie à la WhatsApp. Il n'est toutefois pas nécessaire de disposer d'une application ou d'un compte supplémentaire. Via RCS, les utilisateurs peuvent s'envoyer des messages, y compris entre iPhones et Androïdes, quelle que soit la plate-forme. Dans l'application de messagerie standard sur Android, les messages sont transmis de manière cryptée.

Même si maman s'affiche sur votre appareil mobile, ce n'est pas forcément maman. Cette nouvelle fonctionnalité vise à vous prévenir des faux membres de la famille.

Source : Google

Selon sa propre déclaration, Google utilise RCS pour mettre la détection des faux appels à la disposition d'autres fournisseurs d'applications et de constructeurs

Google déploie la nouvelle fonctionnalité dans le monde entier en juin. Les appareils Pixel seront prioritaires.

Conditions requises : Android 12, application Google Phone et RCS

La protection n'est toutefois efficace que si Android 12 au moins est installé sur les deux smartphones concernés. Actuellement, elle ne fonctionne que pour les appels téléphoniques effectués avec l'application Téléphone de Google. Pour que la vérification fonctionne, RCS doit également être activé sur les deux appareils

Sur les appareils Android, RCS peut être utilisé via «Google Messages», mais n'est pas toujours activé automatiquement. Vous pouvez le vérifier en ouvrant l'application «Google Messages», en appuyant sur votre photo de profil et en sélectionnant «Paramètres des messages». Vous devriez voir si les discussions RCS sont activées.

En outre, soyez toujours prudent, même si votre appareil mobile ne vous avertit pas. Assurez-vous toujours de savoir à qui vous avez affaire avant de donner de l'argent ou des informations

D'autres nouvelles fonctionnalités Android en juin

En plus de la détection des faux appels, le drop Android de juin apporte surtout des améliorations en matière de recherche, de personnalisation et de partage : Ainsi, «Circle to Search» peut désormais reconnaître des tenues complètes en une seule fois et fournir des résultats adaptés sans que vous ayez à passer d'une application à l'autre. En outre, Google Photos introduit une sorte de garde-robe numérique qui répertorie automatiquement les vêtements de votre photothèque et facilite les combinaisons ou les essayages virtuels. Cette fonctionnalité n'est disponible dans un premier temps qu'aux États-Unis, en Inde et au Brésil.

En outre, de nouvelles fonctionnalités seront disponibles pour les familles et les enfants via l'application «Sécurité personnelle», ainsi qu'un support IA dans «Google Play Books», qui résume le contenu et répond aux questions. Enfin, le partage de données sera également étendu, notamment grâce à Quick Share avec une meilleure prise en charge du partage avec les iPhones.

Pour une brève description de toutes les mises à jour de fonctionnalités, consultez ce résumé de Google.

Photo d’en-tête : Google

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