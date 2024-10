Une exoplanète donne un aperçu du destin de la Terre

La fin de notre Terre est programmée : elle sera un jour avalée par le soleil en train de gonfler. Mais que se passera-t-il si celle-ci rétrécit alors ?

Dans cinq milliards d'années, notre Soleil deviendra une géante rouge et s'étendra probablement jusqu'à l'orbite de Mars : Mercure, Vénus et la Terre seront englouties et brûleront - du moins selon les projections habituelles. Cependant, une naine blanche située à 4200 années-lumière de la Terre suggère que des planètes semblables à la Terre et proches de leur étoile pourraient survivre à la phase des géantes rouges. C'est ce que suggère une équipe dirigée par Keming Zhang de l'Université de Californie, dont les travaux ont été publiés dans Nature Astronomy.

L'exoplanète a une masse d'environ 1,9 fois celle de notre planète et tourne autour de son étoile à une distance d'environ deux fois celle de la Terre par rapport au Soleil. Elle a été découverte grâce à l'effet de microlentille. A environ 26 100 années-lumière de distance, sur le même axe de vision de la Terre, une très grande étoile brillante s'est alignée brièvement derrière le système de la naine blanche. Lorsque la lumière de l'étoile plus éloignée a croisé la naine blanche sur son chemin, son orbite a été courbée par le champ gravitationnel, ce qui a entraîné un effet de grossissement mille fois plus important. Le compagnon terrestre a ainsi pu influencer considérablement le motif de grossissement, ce qui a permis à Zhang and Co de tirer des conclusions détaillées sur l'environnement de la naine blanche.

En plus de la planète semblable à la Terre, ils ont également découvert une naine brune d'une masse de 30 fois celle de Jupiter, qui entoure également la naine blanche. La masse de la naine blanche est environ la moitié de celle du Soleil, ce qui laisse supposer que la naine blanche avait les mêmes dimensions que notre étoile centrale avant de gonfler. L'orbite de l'exoplanète déduite des données suggère également qu'avant le stade de géante rouge, elle tournait autour de l'étoile à une distance similaire à celle que la Terre parcourt actuellement autour du Soleil.

Lorsque l'étoile s'est gonflée, elle a ensuite poussé l'exoplanète sur une orbite plus éloignée. Cela pourrait donc aussi arriver à la Terre dans quelques milliards d'années : Les modèles actuels aboutissent donc à des conclusions différentes quant au sort de notre planète. Le Soleil en expansion pourrait l'engloutir et la détruire - ou la pousser vers une orbite plus lointaine. Mais pour la vie ici, cela ne joue qu'un rôle mineur : elle sera détruite bien plus tôt, car le soleil, dont le rayonnement s'intensifie, vaporise notre atmosphère et toute eau en surface. Cela pourrait être le cas dans un milliard d'années au plus tard.

Spektrum der Wissenschaft

