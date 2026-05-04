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Une bricoleuse chinoise se transforme en personnage d'anime dans un ordinateur accessible

Debora Pape Traduction : traduction automatique 4/5/2026

Suda-baka, une bricoleuse chinoise, construit un modèle informatique à taille humaine dans lequel elle apparaît elle-même comme une illusion d'optique.

Certaines personnes jouent tellement qu'elles pourraient s'installer de manière domestique dans leur ordinateur. Un ordinateur accessible est également à l'origine du dernier projet réalisé par la créatrice de contenu Suda-baka (original : 苏打baka). Elle a construit une pièce qui ressemble à un PC de jeu et dans laquelle elle apparaît elle-même comme un personnage d'anime vivant.

Qui est Suda-baka? Cette créatrice chinoise de tech et de gaming compte 2,5 millions de followers sur la plateforme vidéo Bilibili. Elle est connue pour ses expériences matérielles extrêmes, ses projets de bricolage élaborés et ses constructions de PC inhabituelles. Elle a par exemple construit un ordinateur portable de 80 pouces et un système de refroidissement d'ordinateur avec 45 kilos de neige carbonique. Certaines de ses vidéos ont été vues plus de six millions de fois. Elle compte ainsi parmi les créatrices tech les plus influentes sur le réseau chinois et y est connue bien au-delà de la scène du jeu.

Et ce n'est pas seulement visuellement que la construction devait ressembler à un ordinateur : il était également important pour elle de simuler un développement de chaleur réaliste dans différents scénarios d'utilisation - de la simple navigation sur Internet au jeu. C'est un poêle de sauna commercial d'une puissance de 12 000 watts qui s'en charge. Il parvient à chauffer l'intérieur du boîtier à près de 40 °C en peu de temps.

Un véritable système de climatisation assure un refroidissement suffisant, comme l'explique Suda-baka dans la vidéo. Le système de refroidissement déplace - si la traduction automatique des sous-titres est correcte - 820 mètres cubes d'air par heure, tout en assurant un flux d'air constant. Au total, l'ordinateur «» a une puissance de 22 000 watts.

Le refroidisseur du processeur est un vrai poids lourd.

Source : Suda-baka

Pour son ordinateur accessible, Suda-baka commence par mesurer un ordinateur réel afin de planifier les composants dans le bon rapport de taille dans un programme 3D. Pour le cadre, elle visse des barres d'aluminium fabriquées sur mesure. Les différents composants sont constitués de pièces de bois pulvérisées avec de la peinture.

L'intérieur doit ressembler à un PC de jeu moderne avec un éclairage RGB sophistiqué : Neuf ventilateurs éclairés donnent vie au boîtier. Même la carte graphique fictive «RTX 6090», le système de refroidissement par eau «» et les trois barres de RAM «» s'illuminent de couleurs vives.

La réplique n'est pas un PC fonctionnel, mais seulement un projet spectaculaire de création de contenu. Et probablement une publicité pour la climatisation installée. Vous pouvez voir la vidéo ici.

La réplique de l'ordinateur pourrait passer pour réelle.

Source : Suda-baka

Photo d’en-tête : Suda-baka

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