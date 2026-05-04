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Une bague intelligente mesure la pression artérielle et vibre en cas de problème

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique 5/5/2026

La troisième génération du Smartring de RingConn vibre en cas d'alerte de santé et mesure la pression artérielle. Le fabricant renonce toujours à un modèle d'abonnement.

Les bagues intelligentes de RingConn ont reçu de nombreux éloges de ma part. Elles n'ont certes pas beaucoup de nouvelles fonctions à bord par rapport à la concurrence, mais à l'essai, elles ont convaincu par leur longue durée de vie de la batterie, leur construction fine - et leur logiciel d'application sans abonnement.

Test de produit Test de la RingConn 2 : plus petite, plus légère, plus puissante par Lorenz Keller

Le fabricant a désormais remédié à la plus grande critique pour la troisième génération : Le RingConn Gen 3 offre deux fonctionnalités que pratiquement aucun concurrent n'a intégrées jusqu'à présent.

La pression artérielle est mesurée en continu

Comme «première bague avec mesure de la pression artérielle» RingConn fait la promotion de son produit. Au moins la concurrence d'Oura, Samsung ou Ultrahuman, disponible chez nous, ne peut effectivement pas mesurer la tension artérielle.

Le RingConn Gen 3 mesure la pression artérielle malgré son design compact.

Source : RingConn

Le RingConn Gen 3 vise avant tout la mesure à long terme de la pression artérielle et de la charge circulatoire. Il est bien sûr moins précis qu'un appareil de mesure médical, mais il vise surtout à remarquer les changements et à indiquer des valeurs moyennes grâce à une mesure continue pendant des semaines et des mois. La bague prend automatiquement des mesures plusieurs fois par heure - ou sur simple pression d'un bouton dans l'application.

La deuxième innovation se trouve directement dans le boîtier de la bague : un moteur de vibration annonce les indications importantes par un mouvement doux. Pour l'instant, trois fonctions sont disponibles : des alertes santé, une indication de batterie faible - et un rappel de se lever et de bouger en cas d'activité sédentaire prolongée.

Autonomie de la batterie jusqu'à 14 jours

L'anneau continue de mesurer la fréquence cardiaque et la variabilité du rythme cardiaque, les pas et les mouvements, le sommeil et la température. Elle suit également le cycle menstruel. Tout est analysé dans l'application, qui propose diverses fonctions et possibilités d'analyse. Selon le fabricant, les données sont protégées selon les normes internationales ; il respecte les règles de l'UE en matière de protection des données.

Le RingConn Gen 3 dure encore plus longtemps : alors que son prédécesseur offrait jusqu'à 12 jours d'autonomie, il en offre désormais 14 sans moteur de vibration. Avec les notifications activées, le fabricant promet 10 à 12 jours d'autonomie. A cela s'ajoute un Charging Case remanié avec un bouton de réinitialisation et un aimant puissant qui maintient la bague en place pendant le transport.

L'étui protège la bague - et la recharge en même temps.

Source : RingConn

Auparavant, les bagues s'adaptaient à neuf tailles de doigts, de 6 à 14, mais une taille supplémentaire vient s'ajouter. La RingConn Gen 3 est disponible en dix tailles, de 6 à 15.

Le bijou est disponible en cinq couleurs. Il reste très petit, léger et discret. La bague étanche pèse entre 2,5 et 3,5 grammes selon la taille, mesure 6,8 millimètres de large et 2,3 millimètres d'épaisseur.

La RingConn Gen 3 devrait arriver en boutique chez nous fin mai ou début juin. Les prix augmenteront d'une vingtaine de francs ou d'euros pour atteindre 369 francs ou euros pour les versions argent, noir et or. Brushed Silver et Brushed Rose Gold sont à 389 francs ou euros.

Photo d’en-tête : RingConn

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