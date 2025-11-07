Nouveautés + tendances 10 0

Une araignée rouge dans la constellation du Sagittaire

Spektrum der Wissenschaft Traduction : traduction automatique 8/11/2025

Le télescope James Webb a pris une image très colorée de la nébuleuse planétaire NGC 6537 dans la constellation du Sagittaire, également appelée "nébuleuse de l'Araignée rouge".

A environ 5000 années-lumière de nous, dans la constellation du Sagittaire, se trouve la nébuleuse planétaire NGC 6537, surnommée visuellement «Nébuleuse de l'Araignée Rouge» en raison de sa forme et de sa couleur. L'image prise par le télescope James Webb (JWST) a été réalisée dans différentes longueurs d'onde infrarouges, elle ne reflète donc pas l'aspect visuel à l'œil nu. D'un point de vue astronomique, les nébuleuses planétaires sont des entités éphémères qui brillent pendant quelques dizaines de milliers d'années avant de s'estomper.

Les nébuleuses planétaires se forment lorsqu'une étoile semblable au Soleil manque de combustible dans son noyau. Lorsqu'une telle étoile atteint la fin de son existence sur la séquence principale du diagramme de Hertzsprung-Russell, elle commence par se gonfler pour devenir une géante rouge dont le diamètre est cent fois supérieur à celui de notre Soleil. Ce faisant, elle éjecte un vent stellaire extrêmement puissant qui disperse une part significative de sa masse totale dans l'espace environnant, qui s'accumule autour de l'étoile mourante et forme une enveloppe.

Si les réactions de fusion nucléaire qui produisent de l'énergie s'éteignent ensuite au centre, la région du noyau se contracte en une naine blanche qui a à peu près la taille de la Terre, mais peut contenir une fois et demie la masse du Soleil. En se contractant, la naine blanche s'échauffe fortement et émet une grande partie de son rayonnement dans le domaine ultraviolet, riche en énergie. Le rayonnement UV fait alors briller dans le visible et l'infrarouge les masses environnantes de gaz et de poussière que l'étoile a précédemment éjectées dans l'espace - une nébuleuse planétaire s'allume.

Sur cette image, la naine blanche est visible exactement au centre de l'image, elle est entourée d'une enveloppe de poussière qui apparaît ici rougeâtre. De plus, l'étoile centrale présente un disque autour d'elle et pourrait avoir un compagnon. Ce dernier pourrait, avec le disque, faire en sorte que la nébuleuse planétaire ait la forme d'un sablier, ce qui est assez souvent observé. L'image du JWST révèle également pour la première fois l'étendue complète des bulles de gaz éjectées par l'étoile, qui brillent ici d'une lueur bleutée.

Voici à nouveau l'image en plein format :

Spektrum der Wissenschaft

Nous sommes partenaires de Spectre des Sciences et souhaitons vous rendre les informations fondées plus accessibles. Suivez Spectre des Sciences si vous aimez ses articles.

Article original sur Spektrum.de

Photo d’en-tête : © ESA/Webb, NASA & CSA, J. H. Kastner (Rochester Institute of Technology) / The Red Spider Nebula, caught by Webb / CC BY 4.0 (extrait)

