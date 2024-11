Une amende de 800 millions d'euros : le Marketplace sera-t-il bientôt sans Facebook ?

Près de 800 millions d'euros d'amende doivent être payés par Meta. La société mère de Facebook et autres a enfreint les règles antitrust de l'UE. En outre, Meta doit modifier ses pratiques sur Facebook Marketplace.

C'est une amende de 797,72 millions d'euros que devra payer Meta. La maison mère de plateformes de médias sociaux comme Facebook, Instagram ou WhatsApp a eu recours à des pratiques abusives en relation avec le média social Facebook. C'est la conclusion de l'enquête ouverte par la Commission européenne. Meta enfreint ainsi les règles antitrust de l'UE, comme l'a annoncé un communiqué de presse du 14 novembre.

Marketplace lié à Facebook

La société a notamment lié le service de petites annonces Facebook Marketplace à son réseau social Facebook. En outre, Meta a imposé des conditions commerciales inéquitables à d'autres services de petites annonces en ligne.

La Commission européenne estime que Meta détient une position dominante dans l'Espace économique européen dans le secteur des réseaux sociaux et des services de publicité d'affichage en ligne sur les médias sociaux. Le fait de lier Marketplace et Facebook permet d'exploiter cette situation, car tous les utilisateurs, qu'ils le souhaitent ou non, ont accès à Marketplace. Ainsi, les autres fournisseurs de services de petites annonces en ligne peuvent être exclus du marché, car ils ne peuvent pas "compenser l'avantage de distribution essentiel" de Meta.

Concrètement, cela signifie que Meta n'a pas besoin de promouvoir spécifiquement son service, puisque la clientèle potentielle de Marketplace est déjà présente grâce à son compte Facebook. De plus, le nombre d'utilisateurs de Facebook lui confère une portée considérable, ce qui est intéressant pour les annonceurs et permet de capter une clientèle supplémentaire pour les autres portails de petites annonces.

Les conditions commerciales pour la publicité sont injustes

Les autorités européennes de la concurrence ont également constaté que les conditions commerciales pour les autres fournisseurs de publicité sur les méta-plateformes sont inéquitables. Par exemple, si Ricardo ou d'autres fournisseurs font de la publicité pour leur portail sur Facebook, Meta peut utiliser les données publicitaires (comme les centres d'intérêt des utilisateurs) qui en résultent exclusivement au profit de son propre service de petites annonces.

C'est pourquoi l'amende en question a été infligée. En outre, Meta a reçu l'ordre de "mettre effectivement fin aux comportements critiqués et de s'abstenir de reprendre ces comportements abusifs". Meta ne doit pas non plus utiliser de nouvelles méthodes similaires. Cela pourrait également signifier que les utilisateurs de Facebook ne seraient plus autorisés à s'inscrire automatiquement sur Facebook Marketplace. On ne sait toutefois pas encore comment et ce qui sera concrètement mis en œuvre.