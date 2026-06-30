Nouveautés + tendances 93 40

Une action en justice est désormais intentée contre les prix élevés de la mémoire vive

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 30/6/2026

Les prix de la mémoire ne cessent d'augmenter. Ce n'est pas uniquement le boom de l'IA qui en serait responsable. Une action collective déposée en Californie impute également cette hausse à des ententes sur les prix entre les trois principaux fabricants de mémoire vive.

Samsung, SK hynix et Micron ont été poursuivis le 25 juin devant la Cour fédérale de Californie pour entente sur les prix https://www.law360.com/articles/2493985/major-chipmakers-sued-for-price-fixing-amid-rampocalypse-. Outre ces ententes sur les prix, ils seraient accusés de créer des pénuries artificielles afin de maintenir les prix de la mémoire à un niveau élevé. Plusieurs consommateurs et entreprises, qui ont acheté des produits de ces fabricants pendant la période actuelle de hausse des prix, ont porté plainte.

La mémoire DDR5, telle qu’elle est utilisée dans de nombreux PC grand public, a vu son prix augmenter considérablement depuis un an. La plainte fait état d’une hausse pouvant atteindre 700 pour cent par rapport à l’année précédente. Les fabricants réorientent de plus en plus leurs capacités de production vers la mémoire HBM, telle qu’elle est utilisée dans les GPU destinés aux applications d’IA. Les commandes sont d’ores et déjà enregistrées pour une période s’étendant bien dans l’avenir : une grande partie de la capacité de production devrait être réservée à la fabrication de HBM jusqu’en 2030. Il en reste donc peu pour la mémoire vive classique.

La plainte exige désormais que les fabricants relancent la production et la disponibilité de la DRAM grand public. Apple est notamment cité comme preuve de ces répercussions : Le groupe a récemment augmenté les prix de la quasi-totalité de sa gamme de produits /page/apple-erhoeht-preise-fuer-macs-und-ipads-43099, des Mac aux iPhone, en invoquant explicitement la hausse des prix de la mémoire.

Au cœur de la plainte se trouve l’accusation d’ententes anticoncurrentielles entre Samsung, Micron et SK Hynix. Et cela n’est pas tout à fait infondé : dès 2002, le ministère américain de la Justice avait infligé à ces mêmes entreprises des amendes se chiffrant en millions – ainsi que des peines de prison pour plusieurs dirigeants.

Photo d’en-tête : Shutterstock / Stenko Vlad

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 93 personne(s)







