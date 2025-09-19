Nouveautés + tendances 7 3

UNAS 2 et 4 : Ubiquiti propose des NAS pour les sauvegardes privées

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 19/9/2025

Le spécialiste des réseaux Ubiquiti étend son offre de NAS. UNAS 2 et UNAS 4 sont des solutions de stockage en réseau pour les sauvegardes privées.

Jusqu'à présent, Ubiquiti proposait uniquement des NAS à visser dans des baies de serveurs. Avec les modèles de bureau UNAS 2 et 4, le fabricant s'adresse désormais aussi aux particuliers qui souhaitent utiliser leur stockage réseau pour des sauvegardes.

Avec deux ou quatre HDD

Les NAS de bureau d'Ubiquiti ressemblent davantage à un routeur Wi-Fi élégant qu'à un NAS. Un écran de 1,45 pouces se trouve sur la face avant. Il affiche entre autres l'espace de stockage utilisé et les taux de transfert de données actuels. Grâce à l'alimentation par Ethernet (PoE), un seul câble est nécessaire pour l'alimentation et la connexion au réseau. Un port USB-C pour les disques durs externes se trouve également en façade.

La partie inférieure de l'UNAS 2 avec le connecteur Power-over-Ethernet.

Il faut poser l'UNAS 2 pour remplacer les deux disques durs de 3,5 pouces par le dessous. Sur l'UNAS 4, les emplacements des quatre disques durs - 2,5 ou 3,5 pouces - sont accessibles par l'arrière lorsque le NAS est placé normalement. Seul le modèle le plus grand dispose de deux emplacements pour SSD, ce qui devrait accélérer le transfert de données.

UNAS 4 peut accueillir quatre disques durs et deux disques SSD.

Les deux modèles UNAS disposent d'un processeur quadricœur non spécifié, dont les cœurs Cortex-A55 sont cadencés à 1,7 gigahertz, et de quatre gigaoctets de mémoire. Alors que l'UNAS 2 ne prend en charge que le RAID 1, Ubiquiti n'a pas encore communiqué sur les variantes RAID de l'UNAS 4. Contrairement à ses modèles Pro, le fournisseur ne propose pas de cryptage des disques durs pour les UNAS. La raison en serait les limites du matériel.

Changement de disque dur sur UNAS 2.

L'accès à l'UNAS se fait via «UniFi Drive» et SMB sur le bureau. Pour les appareils mobiles, il faut utiliser l'application «Identity Endpoint».

L'écran d'information sur la face avant.

Prix et disponibilité

Les deux nouvelles Nouveautés devraient être disponibles prochainement chez nous. Il n'y a pas encore de date précise ni de prix final. Cependant, Ubiquiti parle de 179 euros pour l'UNAS 2 et de 340 euros pour l'UNAS 4, tous deux sans disque dur et hors taxes. Il faudrait donc ajouter 19 pour cent en Allemagne et 8,1 pour cent en Suisse.

UNAS 4 est plus grand que UNAS 2.

