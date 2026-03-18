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Un youtubeur intègre 15 mini-ventilateurs dans un ventilateur de 120 mm - parce qu'il le peut

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 18/3/2026

Que faire quand on a trop de petits ventilateurs et trop de temps libre ? On s'en sert pour construire le ventilateur de PC le plus inutile - et en même temps le plus fascinant - du monde.

Je suis le youtubeur «Major Hardware» depuis des années. Ses créations de ventilateurs sont légendaires. Dans la dernière vidéo, il dit que cela fait longtemps qu'il n'a pas eu «idée stupide» pour un projet de ventilateur. Maintenant, il a enfin retrouvé sa créativité.

Son projet ambitieux : construire un ventilateur de 120 mm à partir de 15 mini-ventilateurs de 30 mm. Il s'inspire du légendaire NF-A12x25 de Noctua. L'idée vient d'un jouet OVNI de ses enfants. Major Hardware remarque que les minuscules moteurs qui s'y trouvent déplacent une quantité d'air surprenante. Il se pose la question suivante : combien de ces petits ventilateurs forment un grand ? Et comment les disposer de manière à ce que la pièce ait une belle allure?

Un jouet sert d'inspiration

Source : Major Hardware

Projet Fanhattan

Pour ceux qui font un rapide calcul, 14 à 15 mini-ventilateurs de 30 mm de diamètre chacun couvrent à peu près la même surface qu'un seul ventilateur de 120 mm. Major Hardware crée sur PC une structure qui tient compte des dimensions et imprime un premier prototype.

Cet essai ne se déroule pas sans heurts. Plusieurs supports de moteur se déchirent, l'un d'entre eux se casse complètement. Le créateur oublie tout simplement les découpes pour les patins anti-vibrations. Il faut une deuxième version avant de pouvoir faire des essais. Celle-ci est très réussie : équipée de moteurs de 4,5 volts et entièrement montée, Major Hardware compare elle-même son œuvre à la première bombe atomique du Manhattan Project.

La pièce a l'air dépouillée.

Source : Major Hardware

Le cadre est constitué d'un dôme surélevé afin que les 15 ventilateurs puissent tenir dans la grille de 120 × 120 mm. Afin d'éviter que le flux d'air ne soit entravé par le passage de câbles gênants, Major Hardware fait passer tout le câblage à l'extérieur du cadre.

Génial, mais pas pratique

Lors du test acoustique, le microphone étant placé à environ 200 mm du ventilateur, la construction atteint un niveau sonore de 73 dB, soit un niveau comparable à celui de la circulation routière. Le profil sonore est certes relativement plat sur «» , selon le Youtuber - mais en fin de compte, il s'agit simplement d'un ventilateur très bruyant «» . Il n'est donc pas fait pour ceux qui recherchent le calme.

Ce ventilateur n'est pas nuisible à l'ouïe, mais il est tout de même bruyant.

Source : Major Hardware

En test de chaleur sur un ancien Intel Core i7-7700K overclocké à 4,9 GHz et en charge pendant 20 minutes, le NF-A12x25 d'origine donne une température finale de 69,5 °C - le monstre à 15 ventilateurs atteint environ 69 °C.

Le résultat est aussi stupéfiant qu'absurde : la construction maison, beaucoup plus complexe et nettement plus bruyante, refroidit à peu près aussi bien que le classique de série optimisé de Noctua. Noctua s'en inspirera-t-il pour sa prochaine gamme de produits ? Probablement pas.

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