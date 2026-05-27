Nouveautés + tendances 31 10

Un youtubeur imprime un benchmark 3D en moins d'une minute - et transforme complètement sa machine pour y parvenir

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 27/5/2026

Le youtubeur Yan Roetz est en train de terminer son projet Minuteman : imprimer un bench en 3D en moins d'une minute. Tout ce qu'il lui faut, c'est beaucoup de temps et une bonne dose de folie bricoleuse.

Il y a un an et demi, le youtubeur Yan Roetz s'est posé une question simple : est-il possible d'imprimer un benchy 3D - le petit bateau de référence de la communauté de l'impression 3D - en moins de 60 secondes ? Ce qui a suivi a été un projet de près de deux ans, plein d'échecs, de reconstructions et d'obsessions techniques. Dans l'épisode 20, l'épisode final du projet Minuteman, il fournit la réponse. Il parvient à imprimer un Benchy en 59 secondes.

Pour situer les choses, les imprimantes modernes traditionnelles réalisent un benchy 3D en 20 à 30 minutes.

Le système de mouvement doit être modifié

La dernière tentative de Roetz s'est terminée à 74 secondes - il fallait donc encore gagner 15 secondes. Son hotend, qu'il a lui-même développé, peut atteindre un débit de 400 mm³/s, et la buse de refroidissement envoie environ 400 litres d'air comprimé par minute sur l'objet à imprimer. Ces deux éléments ne constituaient plus un goulot d'étranglement. Le problème se situait au niveau du système de déplacement.

Roetz s'attaque au problème en deux étapes. Tout d'abord, il remplace les lourdes poulies en aluminium (environ 40 grammes chacune) par des variantes imprimées ultralégères de seulement 15 grammes environ. Ensuite, il passe à l'étape plus radicale : il jette complètement le système de coussin d'air actuel et remplace la plateforme de mouvement par une construction de plaques de carbone découpées au jet d'eau. Celle-ci glisse dans un espace très fin entre la base en granit et une plaque de verre et est entraînée par des câbles précontraints. Le résultat ne pèse plus que 117 grammes environ - pour une machine montée sur une machine à mesurer tridimensionnelle de 1300 kilogrammes.

Accélération jusqu'à 250 G

Pendant les essais qui suivent, Roetz augmente progressivement l'accélération - jusqu'à 250 G, soit 2,5 millions de mm/s². À titre de comparaison, les montagnes russes Voltron Nevera d'Europa Park atteignent au maximum 4 G. Lors d'un essai, un élément de fixation se brise, qu'il reconstruit et renforce. Après d'autres itérations, le système fonctionne de manière stable. A cela s'ajoutent des réglages de slicer finement ajustés : vitesse d'impression de 1700 mm/s, accélération de 200 G au lieu de 250 G, dix pour cent de line in-fill, deux parois - et comme filament FormFutura Volcano PLA noir, qui refroidit particulièrement bien à haute vitesse. Grâce à diverses optimisations, le Benchy fini ne pèse plus que 7 grammes environ.

Le Benchy imprimé presque terminé.

Source : Screenshot Youtube / Roetz 4.0

Après de nombreuses tentatives infructueuses, nous y parvenons finalement : une impression complète et répétable de Benchy en moins de 60 secondes. Ce n'est pas parfait, mais c'est fonctionnel - et rapide.

Pas de concours, mais une communauté

Peu avant la vidéo finale, un autre créateur nommé Matt The Printing Nerd avait d'ailleurs également publié un benchy de moins de 60 secondes. Roetz prend cela sportivement, mais manque les détails techniques de l'approche de Matt et l'appelle à partager ouvertement ses découvertes. Pour Roetz, le projet n'a jamais été une course, mais toujours un article pour la communauté. Et il l'a définitivement fait avec cette conclusion.

Photo d’en-tête : Capture d'écran Youtube / Roetz 4.0

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 31 personne(s)







