Un youtubeur construit un système de métro pour ses chats

Kevin Hofer Traduction: traduction automatique 18/8/2025

Certaines personnes font tout pour leurs animaux. C'est le cas du youtubeur "Xing's World", qui a construit un système de métro pour ses chats.

Au lieu de «Mind the gap !», la maison des chats du youtubeur chinois Xing's World «MInd the cat» s'appelle ainsi. Il a passé quatre mois à construire un système de métro pour ses amis à fourrure. Dans la vidéo, il explique qu'au début, il avait deux préoccupations principales : comment ouvrir les portes du train et de la plateforme en même temps et comment faire fonctionner le mini escalator. L'essayer, c'est l'adopter, et il s'est donc mis à l'ouvrage. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il n'a pas ménagé ses efforts pour réaliser son projet.

En plus des défis techniques, le travail dans un espace restreint semble également avoir été un défi. Le projet a été abordé par Xing's World à la demande de ses followers. Il y a deux ans, il a construit une maison miniature pour ses animaux de compagnie, et sa chaîne Youtube lui est entièrement consacrée. Dans la maison, il conçoit différentes attractions pour les pattes de velours. Petit à petit, il y ajoute d'autres pièces : d'un garage à un centre commercial en passant par un spa, il a déjà créé plusieurs choses. Pour l'un de ses projets, il a construit en 48 heures 100 abris pour les chats errants de son quartier. Mais mon préféré est l'île de vacances pour chats :

Je suis surtout impressionné par le savoir-faire que Xing's World met dans ses projets. Qu'en pensez-vous, sont-ils utiles ou inutiles?

Photo d’en-tête : Capture d'écran Youtube / Xing's World

