Un utilisateur de Reddit construit une configuration de PC avec des briques de construction

Kevin Hofer Traduction: traduction automatique 15/9/2025

Il n'est pas rare de voir des gens construire toutes sortes de choses avec des briques de construction. Mais un passionné de PC va encore plus loin en construisant un PC, un clavier et un écran dans des blocs semblables à des Lego.

Ma carrière de constructeur de PC a commencé comme celle de beaucoup d'autres : J'ai acheté toutes les pièces détachées, y compris le boîtier, et je les ai assemblées. Cependant, l'utilisateur Reddit u/OkDebate6649 est allé un peu plus loin pour sa première construction : Au lieu d'acheter simplement un boîtier, un écran, un clavier et une souris, il a assemblé les composants bloc par bloc - avec des briques de construction.

Et pourtant, u/OkDebate6649 n'avait aucune expérience des briques de construction. La raison pour laquelle il a décidé de le faire : Il voulait atteindre la quantité minimale de commande pour obtenir une réduction. Une fois qu'il a eu les briques de construction à pincer chez lui, il a trouvé le projet intéressant et s'est mis au travail.

Depuis, divers projets de briques de construction sont chez u/OkDebate6649.

Il explique à PC Gamer comment il a tout conçu avec la modularité à l'esprit. L'écran OLED 1080p est inséré dans un châssis construit spécialement à partir de briques de construction. Ce cadre peut être fixé à un boîtier similaire contenant le clavier. Il en résulte une sorte de terminal de bureau comme l'Apple II.

Côté matériel, dans un boîtier de style tour en briques de construction, l'utilisateur de Reddit est modeste : Il n'a pas besoin d'une carte graphique externe, car il n'utilise son PC que pour travailler. Le cœur de l'ordinateur est donc «seulement» un Ryzen 5 5600G sur une carte mère Mini-ITX, qui a déjà une unité graphique intégrée, et 16 gigaoctets de RAM. Deux ventilateurs assurent également une circulation correcte de l'air dans le boîtier afin d'éviter toute surchauffe du matériel

Pour ce qui est des composants matériels, u/OkDebate6649 se montre modeste.

Ce n'est pas tout : il s'est aussi fabriqué une horloge de bureau style brique de construction avec un iPhone 6 et une souris en briques de type Lego.

Je trouve étonnant qu'une personne sans connaissances préalables puisse construire plusieurs matériels d'un tel chic et d'une telle cohérence. Cela montre une fois de plus qu'avec de l'enthousiasme et du plaisir, on peut créer quelque chose de cool.

