Nouveautés + tendances 20 8

Un test qui a des conséquences : YouTube modifie des shorts sans autorisation

Florian Bodoky Traduction: traduction automatique 27/8/2025

YouTube teste des ajustements automatiques de vidéos avec l'IA, sans en informer le créateur. Cela crée des problèmes.

Récemment , plusieurs chaînes YouTube ont signalé que leurs vidéos avaient soudainement changé sans leur intervention. Les tons de peau sont différents, les zones d'image sont éclairées différemment ou des artefacts sont visibles. Ce dernier point est particulièrement révélateur d'un traitement par IA.

Après que la chaîne d'information britannique BBC en ait parlé, Youtube a finalement confirmé qu'un processus de test était en cours sur le portail. Dans ce cadre, certains shorts, c'est-à-dire des vidéos courtes, sont automatiquement retravaillés. Ceci grâce à «technologies issues du domaine du machine learning». Il s'agit uniquement d'éviter le bruit d'image ou d'accentuer certains détails. Le contenu n'est pas modifié. Mais l'IA n'est pas parfaite, comme le montrent des parties du corps étrangement déformées ou des effets de filtre indésirables.

Des utilisateurs ont posté sur Reddit des captures d'écran de vidéos modifiées

Source : Reddit

Les créateurs n'ont pas été informés

C'est surtout le fait que les créateurs et créatrices n'aient pas été informés de cet essai qui suscite l'incompréhension. Il n'y a pas eu d'avertissement préalable ni de possibilité d'opt-out (c'est-à-dire l'option de renoncer à ce traitement). Les producteurs ont exprimé leur crainte que ces interventions automatiques ne nuisent à l'effet qu'ils recherchent ou à l'esthétique de leurs contenus. Alors que YouTube ne veut rien savoir de l'IA générative et ne parle que de «Machine Learning classique», des experts remettent en question cette position. Selon eux, les changements visibles pourraient tout à fait relever de la notion d'intelligence artificielle «» .

Qu'en est-il de la suite ?

Ce qui est ironique, c'est que depuis 2023, YouTube demande aux créateurs de marquer le contenu généré par l'IA. Or, le service vidéo ne le fait pas pour ses propres adaptations. Il s'agit simplement d'un essai d'une mesure qui doit permettre à «d'améliorer la qualité visuelle des shorts». Ces mesures devraient permettre à «d'offrir une expérience de visionnage constante, quel que soit le terminal».

Actuellement, YouTube ne dit rien sur la durée de la procédure de test ou si les adaptations seront éventuellement intégrées de manière permanente dans la plateforme. On ne sait pas non plus s'il y aura plus tard une possibilité d'opt-out.

Photo d’en-tête : Shutterstock

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 20 personne(s)







