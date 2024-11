Un robot de recherche vous montre des vidéos aléatoires sur YouTube que presque personne ne connaît.

Partagé sur YouTube puis oublié : C'est apparemment ce qui arrive à des millions de personnes. En général, les personnes qui mettent en ligne leur vidéo sur YouTube la rendent publique. Et vous pouvez regarder de telles vidéos.

Suivre de parfaits inconnus dans des situations quotidiennes, cela semble quelque peu interdit. Mais que se passe-t-il si ces personnes publient volontairement les vidéos et les oublient ensuite ? De tels cas se produisent des millions de fois sur YouTube. Ils ne sont simplement pas connus parce que l'algorithme considère ces clips comme non pertinents et ne les affiche donc pas.

Sur le site walzr.com, il existe un bot qui vous montre au hasard ces vidéos inconnues. Il y en aurait cinq millions.

Comment fonctionne le robot de recherche ?

Aujourd'hui, la plupart des clips sont soigneusement produits pour des publics spécifiques. Mais les trois fondateurs de YouTube avaient autre chose en tête en 2005 : sur YouTube, chacun et chacune devait pouvoir partager facilement ses "vidéos personnelles".

De nombreuses applications proposent une fonction de "partage" qui permet de télécharger des vidéos sur YouTube en quelques clics. Si vous ne renommez pas la vidéo, elle conservera son nom d'origine, par exemple IMG_1234. IMG, combiné à un nombre à quatre chiffres, est le nom par défaut des enregistrements de nombreuses applications photo. Vous pouvez l'essayer vous-même et le rechercher.

Le bot du programmeur Riley Walz fait exactement cela : il recherche des combinaisons aléatoires de chiffres IMG et vous affiche l'un des résultats avec la date de chargement et le nombre de vues. Il y a de fortes chances que vous trouviez des vidéos que presque personne n'a vues à part leurs auteurs. Beaucoup d'entre elles ont plus de dix ans. Vous trouverez des concerts, des événements sportifs, des clips montrant la voiture aimée franchissant le cap des 100 000 miles et, bien sûr, des vidéos avec des enfants et des animaux domestiques.

Ces moments ont semblé suffisamment importants à la personne pour qu'elle active la caméra pour elle et télécharge ensuite l'enregistrement sur YouTube - sans toutefois changer le nom. De nombreuses personnes peuvent également avoir oublié ou ne pas avoir réalisé qu'elles avaient publié leur vidéo.

Les clips donnent un aperçu de la vie et du quotidien de personnes étrangères. Cela les rend authentiques et leur permet de rappeler des moments similaires de leur propre vie.

C'est en 2009 que tout a commencé

La quantité de ces "home vidéos" a littéralement explosé en 2009 : Apple a lancé l'iPhone 3GS, le premier iPhone capable d'enregistrer des vidéos en plus des photos - en 480p à 30 images par seconde. Le smartphone s'est vendu selon Apple à plus d'un million d'exemplaires dans les trois premiers jours.

La fonction "partager sur YouTube", intégrée à l'application photo, était également présente sur l'appareil. Il était ainsi possible de publier en quelques clics les vidéos enregistrées sur YouTube. Cette fonction a été supprimée en 2012 avec iOS 6. Mais jusqu'à cette date, des millions de personnes mettaient en ligne leurs "vidéos personnelles".