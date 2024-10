Un robot câlin de Casio pour rendre les gens plus heureux au Japon

Le petit robot Moflin ressemble à un cochon d'Inde. Il peut être câliné et l'IA devrait permettre de créer un lien avec son propriétaire.

Les animaux domestiques sont bénéfiques pour l'homme, comme le prouvent de nombreuses études, notamment ici, ici et ici. Le lien étroit avec un chien ou le ronronnement d'un chat améliorent la santé mentale, réduisent le risque de maladies cardiovasculaires et aident à la guérison après une fracture. Ceux qui ont un animal de compagnie peuvent certainement témoigner de la joie qu'apporte un tel petit compagnon.

Mais tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un animal de compagnie. C'est à ce groupe cible que le groupe électronique japonais Casio s'intéresse et propose un remède possible - du moins au Japon. Le robot de compagnie Moflin réagit au toucher par des mouvements et des sons et devrait développer sa propre personnalité grâce à l'IA.

Le/la Moflin ne vous court pas après, n'a pas besoin de litière et ne demande pas de nourriture. Il s'agit donc plus d'un doudou que d'un animal de compagnie. Le petit robot a la taille et le pelage d'un cochon d'Inde et des yeux noirs en forme de bouton. Il est en tout cas très mignon.

Développer une personnalité

Casio parle sur son site web traduit automatiquement japonais d'un "robot de communication" qui "développe des émotions en interagissant avec les humains". Les caresses, la prise en main et la communication verbale sont censées développer des émotions positives, tandis que le mépris ou la "frayeur" conduisent à des impressions négatives.

Le Moflin doit apprendre à vous reconnaître par votre voix et à établir une "relation" avec vous grâce à votre traitement. Au cours des premiers jours, le Moflin doit réagir de manière plutôt réservée à votre égard. Après environ 50 jours, la joie, la colère, la tristesse et le bonheur doivent être clairement reconnaissables. Cette relation artificielle établie devrait aider le ou la propriétaire à se détendre. Selon Casio, les réactions du Moflin l'inciteraient à lui parler de son quotidien ou de ses soucis, ce qui peut soulager certaines personnes.

Des informations plus précises sur l'état de la relation et les émotions affichées devraient être disponibles dans l'application associée MofLife.

Réparation à l'"hôpital"

Pour pouvoir réagir au toucher, le robot dispose d'un capteur tactile sur la tête et de quatre sur le torse. Il est également équipé d'un accéléromètre, d'un capteur de lumière et d'un capteur de température. Casio propose divers services supplémentaires pour le Moflin, par exemple un "séjour à l'hôpital" pour le réparer ou un "salon" pour nettoyer sa fourrure. Pour recharger la batterie, le Moflin doit "dormir" dans un support de charge approprié.

Le Moflin sera disponible en deux couleurs de fourrure à partir du 7 novembre au Japon, pour l'équivalent de 360 euros ou 340 francs.