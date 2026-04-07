Nouveautés + tendances 3 1

Un quart de siècle d'histoire des étoiles

Spektrum der Wissenschaft Traduction : traduction automatique 8/4/2026

Suivre directement l'évolution d'un objet astronomique est généralement impossible en raison des distances énormes. Des décennies d'observation avec le télescope spatial Hubble permettent néanmoins de visualiser l'expansion progressive de la fameuse nébuleuse du Crabe.

C'est la première entrée de la célèbre liste de 110 objets astronomiques fixes de l'astronome français Charles Messier. La nébuleuse du Crabe (Messier 1, M 1) est le vestige d'une étoile massive qui a explosé en une supernova géante il y a près de 1000 ans. L'événement, connu sous le nom de SN 1054, a été observé dans le monde entier en 1054. Depuis lors, la matière restante n'a cessé de s'étendre et de modifier sa structure. Alors que les objets astronomiques semblent généralement statiques en raison des distances énormes, le télescope spatial Hubble de la NASA, qui a fonctionné pendant plus de 36 ans, a pu documenter ces changements pendant un quart de siècle. Une équipe dirigée par l'astronome William Blair de l'Université Johns Hopkins a analysé l'évolution entre les années 1999 et 2024 et a publié ses résultats dans la revue scientifique «The Astrophysical Journal».

La nébuleuse du Crabe se trouve à environ 6500 années-lumière de la Terre dans la constellation du Taureau. Une observation complète avec Hubble a commencé en 1999 - à l'époque avec la Wide Field and Planetary Camera 2 (WFPC2). Lors de la dernière mission de maintenance en 2009, les astronautes l'ont remplacée par la Wide Field Camera 3 (WFC3), qui offre une résolution plus élevée, une zone de détection plus large et des filtres plus étendus. En 2024, Hubble a été à nouveau pointé sur M1 pour un suivi détaillé.

La comparaison des deux séries de données révèle clairement l'expansion de la nébuleuse. La distance et le décalage temporel permettent de déterminer une vitesse vers l'extérieur de certains filaments d'environ 15,3 kilomètres par seconde (5,5 millions de kilomètres par heure). L'équipe a constaté que les filaments situés à l'extérieur de la nébuleuse se déplacent beaucoup plus que ceux situés au centre. En fait, elles se déplacent vers l'extérieur dans leur ensemble, au lieu de s'allonger comme on l'observe habituellement.

Car, contrairement à de nombreux vestiges de supernovae, l'expansion n'est pas ici uniquement alimentée par l'expansion initiale : Au centre de la nébuleuse du Crabe se trouve un pulsar - le noyau extrêmement dense et en rotation rapide de l'étoile d'origine. Celui-ci génère un puissant champ magnétique qui interagit avec les particules chargées et très énergétiques contenues dans la matière éjectée. Le rayonnement synchrotron ainsi généré disperse le gaz.

Messier 1 est l'un des restes de supernovae de ce type les plus proches de la Terre. C'est pourquoi il est d'une valeur inestimable pour les astronomes - encore aujourd'hui. En comparant les données de Hubble avec des observations dans d'autres longueurs d'onde, comme les images infrarouges du télescope spatial James Webb, il est possible de dresser un tableau complet de l'évolution continue d'une supernova «de très près».

Spektrum der Wissenschaft

Nous sommes partenaires de Spectre des Sciences et souhaitons vous rendre l'information plus accessible. Suivez Spectre des Sciences si vous aimez ses articles.

Articles originaux sur Spektrum

Photo d’en-tête : NASA, ESA, STScI, William Blair (JHU) ; Traitement d'image : Joseph DePasquale (STScI)

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 3 personne(s)







