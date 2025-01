Un programmeur porte "Doom" en PDF jouable

Le jeu classique "Doom" de 1993 a conquis de nombreuses plates-formes. Aujourd'hui, un autre jeu bizarre vient s'ajouter à cette illustre liste : "Doom" fonctionne aussi en PDF. Et vous pouvez l'essayer vous-même.

Est-ce que vous avez envie de jouer à un classique aujourd'hui ? Alors jouez à "Doom" dans un fichier PDF. "Doom peut être exécuté en mode ASCII à 12 ips dans un fichier PDF d'environ 6 Mo. Il vous suffit d'utiliser un navigateur basé sur Chromium, comme Google Chrome, Microsoft Edge ou Opera.

Ce lien vous mène à doom.pdf. Une fois le PDF ouvert dans votre navigateur, vous pouvez commencer à jouer. Vous pouvez utiliser des surfaces cliquables, des étiquettes ou des touches de clavier. Les surfaces de contrôle ne fonctionnent pas parfaitement pour moi, mais la saisie au clavier fonctionne mieux. Pour que le PDF puisse enregistrer vos saisies, vous devez cliquer sur le champ "Type here for keyboard controls". Vous pouvez alors démarrer un nouveau jeu avec les entrées correspondantes.

L'écran de démarrage du PDF de Doom.

Source : Debora Pape

Comment faire tourner "Doom" dans un PDF?

L'idée d'exécuter un jeu dans un PDF avait déjà été lancée par l'utilisateur ThomasRinsma. Il y a quelques jours, il a programmé une version de "Tetris" pour PDF, à laquelle vous pouvez jouer vous-même ici. Il profite du fait que le format PDF supporte le Javascript. Pour des raisons de sécurité, les possibilités sont très limitées dans les navigateurs, mais elles sont manifestement suffisantes pour les jeux simples. Les navigateurs basés sur Chromium prennent en charge les boutons et les zones de texte dans les fichiers PDF, ce qui vous permet d'interagir avec le code qui s'y trouve.

Le programmeur "ading2210" s'en est inspiré et a porté "Doom" pour l'exécution PDF. Sur sa page de projet Github, il décrit comment il a porté le jeu. Il a tout d'abord utilisé le compilateur Emscripten pour afficher le code C de "Doom" sous forme de javascript. Celui-ci peut être inséré dans des fichiers PDF.

La représentation graphique de "Doom" est nettement plus difficile que celle de "Tetris". Représenter chaque pixel de la résolution de 320 × 200 pixels sous forme de zone de texte aurait été trop fastidieux. Ading a donc imaginé une solution de contournement : il n'utilise que 200 zones de texte, chacune d'entre elles présentant une ligne de l'image de sortie. Ces lignes de zones de texte sont remplies de caractères ASCII qui, ensemble, forment une image grossière. Six couleurs peuvent également être représentées de cette manière. "Doom" en ASCII existe déjà depuis un certain temps en tant que Open Source.

La mise à jour de l'image prend environ 80 millisecondes par fame, ce qui donne un taux de fps saccadé de 12,5. Tant les graphismes que le taux d'images par seconde sont loin d'être agréables à jouer. J'ai commencé à avoir mal à la tête en peu de temps. Néanmoins, ce projet démontre une fois de plus à quel point certaines personnes peuvent être créatives.

"Can it run Doom ?"

"Doom" en PDF est la dernière de quelques expériences aventureuses de "Doom" dans le passé. Lorsque le jeu de tir à la première personne "Doom" est sorti en 1993, il a été une étape importante dans le domaine des jeux en trois dimensions. En 1997, le code a été libéré et a ensuite été utilisé dans de nombreux projets de fans.

Parmi les programmeurs et les développeurs, la question "Can it run "Doom" ?" est devenue un défi. Le jeu a déjà été distribué sur différents appareils, notamment sur une brosse à dents électrique, sur bactéries intestinales (yep), en vidéo non jouable sur un test de grossesse numérique et sur un piano.

Vous trouverez d'autres exemples ici. En fait, aucun écran n'est à l'abri de "Doom".