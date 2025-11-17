Un photographe réussit à prendre une photo de Skydiver devant le soleil

En coulisse
par David Lee
À travers un télescope, dans le désert de l'Arizona, Andrew McCarthy a photographié un parachutiste tombant du ciel devant le soleil. L'image devient virale.
L'astrophotographe américain Andrew McCarthy a réussi à prendre une photo étonnante : «The Fall of Icarus» montre un parachutiste tombant à travers l'image devant la surface du soleil. Cette photo a nécessité beaucoup de planification, de préparation et un peu de chance. En revanche, le résultat est maintenant viral.
McCarthy a photographié son ami, le musicien et parachutiste Gabriel Brown, à travers un télescope depuis le désert de l'Arizona. Brown a sauté d'un paramoteur (un parapente à hélice) à environ un kilomètre de hauteur. Par radio, les deux hommes ont coordonné la position et le moment du saut. Six tentatives ont été nécessaires pour que le timing soit bon.
Pour que le parachutiste apparaisse si petit par rapport au soleil, il fallait une très longue focale et une grande distance de prise de vue. La distance entre McCarthy et Brown était d'environ 2,5 kilomètres.
La photo semble particulièrement spectaculaire parce que McCarthy a utilisé un télescope avec un filtre pour lumière alpha-hydrogène. Il révèle des détails de la surface du Soleil qui ne seraient pas visibles autrement. L'étoile est actuellement en proie à des tempêtes solaires violentes qui agitent l'atmosphère.
Comme il est d'usage en astrophotographie, l'image finale résulte de plusieurs prises de vue. McCarthy a capturé le parachutiste devant le Soleil en une seule image. Mais pour obtenir autant de détails sur la surface du Soleil, il a assemblé plusieurs clichés comme une mosaïque pour former un tout en haute résolution.
McCarthy a documenté son travail avec plusieurs clips courts sur les médias sociaux et est littéralement acclamé pour sa photo. Des tirages en édition limitée sont disponibles sur son site web.
Même à l'heure de l'art généré par l'IA, les vraies images semblent toujours avoir la cote. Les histoires qui se cachent derrière semblent plus inspirantes que si quelqu'un écrivait une invite dans une zone de texte. Ou comme le dit un utilisateur de Reddit : «This is why we need to keep supporting real human-made art. C'est f***ing beautiful !»
