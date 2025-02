Nouveautés + tendances 49 6

Un photographe bat le record mondial du shooting sous-marin le plus profond

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 14/2/2025

À près de 50 mètres de profondeur, Steven Haining a pris des photos fantomatiques du mannequin Ciara Antoski. Le shooting a nécessité beaucoup de préparation et d'entraînement.

Le photographe Steven Haining et le modèle Ciara Antoski (tous deux canadiens) ont établi un curieux record du monde : la séance photo sous-marine la plus profonde jamais documentée avec un modèle. Elle s'est déroulée à 49,8 mètres sous la surface. L'épave du navire "Hydro Atlantic", datant de 1987 et située près de Boca Raton en Floride, a servi de décor. Il en résulte des images d'une beauté à donner le frisson.

Poser, reprendre son souffle, poser : le shooting a dû être encore plus éprouvant pour le mannequin Ciara Antoski que pour le reste de l'équipage.

Source : Steven Haining

Ce n'est pas la première fois que les deux artistes collaborent sous l'eau. Ils avaient déjà établi un record dans la même catégorie en 2021, avec un shooting à 9,7 mètres de profondeur. A l'époque, l'idée n'est toutefois pas née d'une chasse au record, mais d'une blague sur la manière d'organiser un shooting "sûr" pendant le lockdown de Corona. Par la suite, les deux hommes ont pris goût au concept et ont plongé de plus en plus profond.

Selon les données de Haining, le dernier shooting à près de 50 mètres de profondeur a duré environ 52 minutes, dont 15 minutes au fond de l'eau. Les règles du record du monde imposent un minimum de 10 minutes. L'équipe derrière l'idée a planifié les portraits pendant plus d'un an. Haining et Antoski se sont entraînés spécifiquement pour cela et ont été accompagnés par un plongeur de sécurité lors des plongées préparatoires et pendant la prise de vue.

Prendre des photos à cette profondeur présente plusieurs défis. Ainsi, Antoski n'a pas plongé dans une combinaison en néoprène comme d'habitude, mais dans une robe. Pour poser, elle devait retenir sa respiration et était entre-temps soignée par un membre de l'équipage. La communication s'est limitée à des signes de la main. Comme il y a peu de lumière à cette profondeur, le modèle a bénéficié d'un éclairage supplémentaire.

C'est un sacré gréement que Steven Haining utilise pour ses photos. En plus d'une actioncam, on peut voir deux flashs (ou lampes ?) sous-marins qui donnent un peu de lumière en profondeur.

Source : Steven Haining

Photo d’en-tête : Steven Haining

