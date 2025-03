Nouveautés + tendances 26 13

Un ordinateur portable géant équipé d'un RTX-5090 de bureau, d'un système de refroidissement par eau et d'une carte mère Mini-ITX

Martin Jud Traduction: traduction automatique 12/3/2025

Un ordinateur portable épais dans lequel vous placez des composants de bureau normaux est apparu sur Kickstarter. Il est équipé d'une carte mère Mini-ITX et d'un système de refroidissement par eau conçu pour fournir jusqu'à 735 watts. Cela rend les processeurs puissants et les cartes graphiques de bureau mobiles.

Une nouvelle campagne Kickstarter, qui n'a pas encore été lancée, fait la promotion d'un concept d'ordinateur portable véritablement gras appelé UHPILCL. Cela signifie Ultra High Performance Integration Liquid Cooled Laptop. Le nom est tout un programme. Car à l'intérieur se trouvent des composants de bureau. Les derniers processeurs d'AMD et d'Intel peuvent être utilisés grâce à la carte mère Mini-ITX, tout comme la meilleure RAM et surtout les dernières cartes graphiques.

Il existe déjà un prototype que vous pouvez admirer dans la vidéo suivante. Après environ cinq minutes et demie, vous verrez l'UHPILCL en train de jouer.

Deux modèles : jusqu'à 4,6 cm d'épaisseur et 5,2 kg

Il est prévu de créer deux modèles d'ordinateurs portables différents. Il n'est toutefois pas clair si ceux-ci ne peuvent être configurés que prêts à l'emploi ou s'ils peuvent être commandés vides. Le refroidissement par eau du modèle T1000 refroidit le matériel jusqu'à 720 watts TDP. Dans le modèle T1000 Super, les composants peuvent tirer jusqu'à 735 watts. La particularité de ce modèle est que sa partie arrière est plus épaisse de sept millimètres. Ainsi, même une carte graphique de bureau Nvidia GeForce RTX 5090 s'y intègre. Le refroidissement par eau est en circuit ouvert et le bruit des ventilateurs de l'ordinateur portable devrait rester inférieur à 55 décibels à pleine charge.

Le modèle T1000 Super peut également accueillir une carte graphique de bureau Nvidia GeForce RTX 5090.

Source : UHPILCL

L'écran est de 17,3 pouces avec une résolution de 3K et un taux de rafraîchissement de 120 Hertz. Il est équipé d'un clavier mécanique rétroéclairé, d'un pavé tactile lumineux placé à droite et d'une caméra 4K. Côté connectique, on trouve un port réseau de 2,5 gigabits, un DisplayPort et un HDMI, cinq ports USB-A, deux USB-C, un Thunderbolt et des ports audio.

L'UCPILCL est le pick-up des ordinateurs portables avec ses fesses imposantes.

Source : UHPILCL

Comme toujours avec les campagnes Kickstarter, on ne sait pas si le projet sera réellement réalisé. On ne sait pas non plus quand la campagne sera lancée ni combien coûtera le plaisir.

Photo d’en-tête : UHPILCL

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 26 personne(s)