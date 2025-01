Un nouveau logiciel transforme les lampes Wiz en détecteurs de mouvement

Grâce à une mise à jour logicielle, les lumières intelligentes de Wiz servent désormais aussi de capteurs de mouvement. Il suffit pour cela de disposer de deux lampes dans une pièce.

Wiz offre à son système d'éclairage une mise à niveau passionnante. Une simple extension logicielle permet d'ajouter le système de mouvement SpaceSense développé par Wiz. Les lampes deviennent ainsi des capteurs de mouvement - sans avoir recours à des capteurs externes.

Comment fonctionne la détection de mouvement sans capteurs

Tout ce qu'il faut, c'est deux produits Wiz équipés du Wi-Fi et du Bluetooth - par exemple des lampes, des luminaires ou des accessoires dans une pièce - positionnés à une distance d'au moins deux mètres. Les appareils utilisent alors ce que l'on appelle la détection Wi-Fi : ils réagissent aux légères modifications du signal Wi-Fi qui se produisent lorsqu'une personne se déplace dans la pièce.

L'avantage de cette technique est qu'il n'y a plus de zones aveugles ou d'angles morts comme avec les capteurs classiques - toute la pièce est couverte. Bien sûr, cela peut aussi être un inconvénient, car le mouvement est toujours détecté dans toute la pièce et aucune zone spécifique ne peut être définie.

Un réglage fin dans l'application

Ce qui peut être réglé via l'application Wiz, c'est la sensibilité. Par exemple, le détecteur de mouvement ne réagit plus qu'aux objets de grande taille comme les personnes et non aux petits comme les animaux domestiques.

Comme pour un détecteur de mouvement classique, il est également possible de définir précisément ce qui doit se passer en cas d'activité détectée - c'est-à-dire quelles lampes doivent être activées et avec quelle intensité, et si un message push doit être envoyé par l'application. SpaceSense peut également être combiné avec les caméras du fabricant et les capteurs de contact pour les fenêtres ou les portes, créant ainsi un système de surveillance domestique complet.

Il sera intéressant de voir si cette technologie sera également utilisée à l'avenir par la marque sœur. En effet, Wiz appartient au groupe néerlandais Signify, qui est également responsable de Philips Hue. En tout cas, il y a déjà des indications que les ampoules Hue peuvent aussi fonctionner avec, même si elles sont connectées à un réseau Zigbee et non à un réseau WLAN,