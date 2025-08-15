Nouveautés + tendances 34 2

Un mini SSD est à peine plus grand qu'une carte microSD

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 15/8/2025

Les fabricants de mémoire chinois ont rétréci le SSD. Baptisés "Mini SSD" ou "1517", ces supports de stockage sont à peine plus grands qu'une carte microSD et trois à quatre fois plus rapides.

Les mini SSD s'insèrent dans un logement de carte de la même manière qu'une SIM ou une microSD. Un outil d'éjection est également nécessaire pour les retirer. Deux appareils, l'ordinateur de poche GPD Win 5 et la tablette hybride OneXPlayer Super X, peuvent déjà utiliser ces nouveaux supports de stockage. GPD montre déjà leur utilisation en vidéo:

Avec des dimensions de 15 × 17 × 1,4 millimètres, les mini SSD ne sont que légèrement plus grands que les cartes microSD, qui mesurent généralement 11 × 15 × 1 millimètres. Les nouveaux supports de stockage utilisent le PCIe 4x2 comme interface et apparaissent en trois capacités : 512 gigaoctets, 1 téraoctet et 2 téraoctets.

Vite comme une carte SD, petit comme une carte microSD

Les mini SSD devraient atteindre des vitesses de transfert de 3700 Mo/s. À titre de comparaison, les cartes microSD Express les plus rapides pour la Switch 2 n'atteignent que 985 Mo/s. Les nouveaux supports de stockage sont à peu près aussi rapides que les cartes SD, qui sont elles-mêmes beaucoup plus grandes (24 × 32 × 2 millimètres). Les disques SSD M2 classiques, encore plus grands, atteignent toutefois des vitesses de transfert allant jusqu'à 14 000 Mo/s.

Les nouveaux mini SSD sont censés être très robustes. Ils sont étanches à l'eau et à la poussière selon la norme IP68 et résistent à une chute de trois mètres - bien que la robustesse de l'appareil dans lequel ils sont insérés soit probablement plus pertinente.

Les mini-disques SSD se placent dans un emplacement similaire à celui d'une carte SIM ou microSD.

Source : Biwin

Pour l'instant, il n'y a pas de prix pour les mini SSD, ni d'indication sur leur disponibilité. De plus, ils ne font pas encore l'objet d'une norme industrielle établie. Ce dernier serait pourtant nécessaire pour qu'ils aient un avenir certain dans le monde entier.

Photo d’en-tête : GPD

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 34 personne(s)







