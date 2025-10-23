Shutterstock / CineVI
Nouveautés + tendances
71

Un logiciel quantique efficace pour les futurs ordinateurs quantiques

Spektrum der Wissenschaft
23/10/2025
Traduction : traduction automatique

Des chercheurs ont mis au point un algorithme quantique capable de simuler le comportement de particules minuscules sous l'effet de la chaleur. Cela pourrait ouvrir de nouvelles voies pour les médicaments, les batteries et les matériaux.

Spectre de la science

Nous sommes partenaires de Spectre des Sciences et souhaitons vous rendre les informations fondées plus accessibles. Suivez Spectre des Sciences si vous aimez ses articles.

Articles originaux sur Spektrum.de

Photo d’en-tête : Shutterstock / CineVI

Cet article plaît à 7 personne(s)

User Avatar
User Avatar
Spektrum der Wissenschaft
Wissenschaft aus erster Hand
dirdjaja@spektrum.de

Des experts de la science et de la recherche rendent compte des dernières découvertes dans leur domaine – de manière compétente, authentique et compréhensible.

Informatique
Suivez les thèmes et restez informé dans les domaines qui vous intéressent.
Nouveautés + tendances

Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.

Tout afficher

Ces articles pourraient aussi vous intéresser

  • En coulisse

    Le boom de l’IA : les SSD et HDD seront-ils les nouveaux GPU ?

    par Kevin Hofer

  • En coulisse

    Drones, robots, caméras : tous dotés de la même puce suisse ?

    par Lorenz Keller

  • En coulisse

    Pas assez complexe : une étude critique le "Farming Simulator

    par Debora Pape