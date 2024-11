"Un joueur de Call of Duty atteint le rang le plus élevé sans avoir tué personne

Un joueur paisible de "Black Ops 6" joue au titre multijoueur à sa manière. Il n'a jamais tué un autre joueur et a pourtant atteint le rang de prestige.

Balancer, balancer, balancer. C'est ainsi que l'on peut résumer le gameplay du dernier blockbuster mutlijoueur d'Activision, "Call of Duty : Black Ops 6". Alors que des millions de joueurs assoiffés de sang abattent d'innombrables ennemis, l'utilisateur de Reddit Pilgore1 s'est fixé un autre objectif.

Au cours de ses 111 matchs multijoueurs, il n'a jamais tué personne. Vous pouvez voir ses statistiques impressionnantes ici:

Le pacifisme sera toujours une stratégie légitime, écrit l'utilisateur sur Reddit.

Source : Reddit / Pilgore1

Malgré un Kill-Death-Ratio de 0,00, l'utilisateur parvient à un sensationnel Win-Lose-Ratio de 1,92 et un score moyen de 422 points par minute. Après un peu plus de 19 heures, il a atteint pour la première fois le seuil du rang le plus élevé (Prestige) en mode multijoueur.

Une stratégie un peu différente qui porte ses fruits

Le pacifiste explique son succès dans une interview par le fait qu'il se concentre entièrement sur les objectifs respectifs dans les différents modes multijoueurs. Alors que d'autres joueurs foncent souvent tête baissée et se tirent dessus inutilement, Pilgore1 fait son travail en arrière-plan et gagne ainsi des points.

L'utilisateur mise également sur des objets pour son loadout, qui lui permettent de gagner rapidement des points sans tuer. Avec la Spy Cam, il taguera les ennemis pour son équipe et avec le Scrambler, il perturbera l'équipement adverse. Pour les scorestreaks, il utilise des UAV et des HARP pour localiser les ennemis ainsi que des Counter-UAV pour brouiller les UAV ennemis. Il joue quasiment un rôle de support dans un jeu où il n'y a pas de rôle de support officiel. Fascinant.

Vous pouvez vous faire une idée des compétences de pacifiste de Pilgore dans la vidéo intégrée :

Pilgore1 se permet une toute petite exception dans sa stratégie. Il abat des cibles ennemies habitées (comme des avions) pour gagner des points. Cependant, cela ne compte pas comme un kill humain. Sur Youtube, l'utilisateur souligne que "tout le monde se fiche des pilotes tués".

Ce n'est pas la première fois

Pilgore1 a déjà joué son rôle de pacifiste dans des jeux précédents. Tout a commencé il y a quatre ans, lorsqu'il a parié avec un ami qu'il pourrait atteindre le rang de prestige sans tuer plus tôt que son ami en tuant. Il a ainsi atteint le prestige 15 fois ( !) sur Call of Duty : Cold War et Modern Warfare III, et le prestige 10 sur Vanguard et Modern Warfare.

Sa stratégie est risquée : une petite erreur et c'est tout pour rien. Il souligne toutefois qu'en tant que pacifiste, il ne faut pas forcément beaucoup plus de temps pour atteindre les hauts rangs. Il peut obtenir en moyenne 7000 points par match.

Dans Black Ops 6, Pilgore1 veut continuer à gagner des points de prestige. Il continuera jusqu'à ce qu'il obtienne accidentellement un kill ou qu'il se lasse.

Peut-être que je devrais aussi prendre une voie pacifiste. Malgré un solide ratio C/D de 1,20, mon ratio W/L est un misérable 0,62. Quelles sont vos statistiques?