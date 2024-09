Un disque SSD portable avec Raid-6, refroidissement interne actif et écran ? C'est pour bientôt !

"Vous l'avez demandé, nous vous avons entendu" : c'est ce que l'on peut lire dans la vidéo de présentation d'un disque SSD particulier. Il semblerait que la Ferrari des solutions de stockage portable ait trouvé preneur.

C'est loin d'être banal : un disque SSD portable d'une capacité de huit téraoctets, doté de la fonctionnalité Raid 6, du cryptage, d'un système de refroidissement interne, d'un écran à papier électronique et d'un suivi Bluetooth. Le fabricant californien Iodyne en lancera un au premier trimestre de l'année prochaine. L'entreprise fabrique des solutions de stockage pour les applications professionnelles et le Pro Mini dont il est question ici s'adresse également aux "professionnels créatifs". Sur son site web, le fabricant indique avoir fourni des solutions de stockage pour des productions de films et de séries comme "The Acolyte" ou "Deadpool and Wolverine".

Pour le Pro Mini, Iodyne a également en tête des productions vidéo de haut niveau. Le petit disque devrait pouvoir stocker jusqu'à 36 heures de vidéo 4K. Grâce à USB-4 et Thunderbolt, le transfert devrait être vraiment rapide : Le fabricant parle de plus de trois gigaoctets par seconde.

Pour éviter que le petit disque SSD ne chauffe trop, il est équipé d'un système de refroidissement solid-state, c'est-à-dire d'une technologie de refroidissement active qui fonctionne sans pièces mobiles. Elle utilise des membranes qui vibrent rapidement et provoquent un flux d'air. L'air chaud est ainsi aspiré et expulsé de l'autre côté. Une telle puce de refroidissement du fabricant Frere Systems a une surface de quelques centimètres carrés et une épaisseur de moins de trois millimètres.

La Pro Mini aura à peu près la taille d'un smartphone.

Source : Iodyne

Le Fort Knox du stockage SSD portable

Si vous perdez votre mémoire, vous devriez pouvoir la retrouver via Bluetooth grâce à "Find My Tracking". Le service se connecte aux réseaux Find d'Apple et de Google, ce qui permet à votre smartphone de vous guider jusqu'à l'appareil, à condition qu'il dispose d'une connexion Bluetooth. Le Pro Mini dispose à cet effet d'une petite batterie dans un boîtier en aluminium.

Les données stockées dans la mémoire sont protégées par des identifiants. La protection ne consiste pas en un code PIN ou un mot de passe que vous saisissez, mais en un code numérique stocké sur des appareils de confiance. Cela vise à garantir que seuls les appareils disposant de l'identifiant Passkey peuvent accéder aux données. Vous pouvez également partager les données via NFC sur votre smartphone.

Les données elles-mêmes sont également cryptées. Le Pro Mini utilise la norme de cryptage XTS-AES-256, qui est considérée comme sûre. En cas de défaillance d'une partie de la mémoire, le RAID-6 assure un stockage redondant des données, ce qui permet de récupérer fréquemment les données perdues.

Enfin, le Pro Mini est compatible avec les services cloud d'Iodyne, ce qui permet par exemple la gestion de parc. Le stockage peut ainsi être surveillé et entretenu à distance.

Mon point fort secret : un label e-paper

Au lieu d'un autocollant sur la face inférieure, l'appareil est équipé d'un petit écran E-Paper. Il est possible d'y afficher différentes informations, par exemple des noms de projets, des numéros de caméra, des coordonnées, des logos ou des codes. Comme les écrans E-Paper n'ont pas besoin d'énergie pour afficher les informations, celles-ci durent des années.

Vous êtes curieux ? Le Pro Mini devrait être prêt à être commercialisé au premier trimestre 2025. Selon le magazine The Verge, la petite version de quatre téraoctets coûterait 1495 dollars, la grande version de huit téraoctets serait à 2195 dollars.