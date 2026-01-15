Nouveautés + tendances 12 6

Un copilote invente un match de football et déclenche un scandale au Royaume-Uni

Debora Pape Traduction : traduction automatique 15/1/2026

Au Royaume-Uni, un rapport de sécurité de la police des West Midlands suscite de nombreuses critiques. Il s'avère maintenant qu'il est basé sur des déclarations erronées de l'IA "Copilot" de Microsoft.

Le Royaume-Uni est l'exemple parfait de la raison pour laquelle vous ne devriez pas accepter les informations d'une IA sans les vérifier. L'affaire du match de football de l'UEFA Europa League du 6 novembre à Birmingham fait des vagues : Dès le mois d'octobre, les autorités de police compétentes avaient annoncé qu'elles n'accepteraient pas de supporters visiteurs pour le match opposant le club anglais d'Aston Villa au club israélien du Maccabi Tel Aviv.

La décision a été prise sur la base d'un rapport interne de la police des West Midlands et du conseil municipal de Birmingham, qui a classé le match comme étant à haut risque. Il est maintenant apparu que l'analyse des risques avait été effectuée par le chatbot de Microsoft Copilot - mais que celui-ci avait fourni des informations erronées. Copilot a notamment cité des débordements lors d'un match précédent qui n'a jamais eu lieu.

Une analyse des risques basée sur de fausses déclarations non vérifiées

Avant cela, les responsables, notamment le chef de la police des West Midlands, Craig Guildford, avaient été critiqués pendant des semaines pour avoir exclu les supporters israéliens. En raison des accusations d'antisémitisme, l'affaire a été largement relayée par la classe politique britannique dès le début : Guildford et d'autres membres de l'administration ont dû s'expliquer à plusieurs reprises au Parlement

Auparavant, Guildford avait nié que l'IA ait été utilisée dans le rapport, évoquant plutôt une erreur de recherche sur Google. En décembre, son agence avait même indiqué que l'utilisation interne d'outils d'IA n'était pas autorisée. Aujourd'hui, Guildford a reconnu l'implication de Copilot et s'est excusé pour les fausses informations passées. Des politiciens de haut rang ont demandé sa démission.

Copilot invente un match de football

Le communiqué officiel sur la non-admission des supporters invités fait référence à des rapports secrets et à des violences commises par des supporters du Maccabi lors d'un match à Amsterdam en 2024. Cependant, la police néerlandaise a écrit pour contester cette information.

Les rapports secrets semblent contenir des références à un précédent match entre le Maccabi Tel Aviv et West Ham United, qui n'a jamais eu lieu. Comment un match fictif peut-il être inclus dans une analyse de risque officielle et pourquoi de telles informations ne sont pas vérifiées, c'est ce sur quoi se concentre depuis l'enquête sur l'affaire.

Sous le masque de saisie du chatbot Copilot, on peut lire : «Copilot est une IA et peut faire des erreurs». L'incident illustre de manière radicale les risques des modèles linguistiques modernes. Les chatbots d'IA génèrent leurs réponses sur la base de probabilités, et non parce qu'ils comprennent le contexte. Des études récentes - comme celles-ci - démontrent que les grands modèles linguistiques se laissent tout simplement et systématiquement induire en erreur.

Copilot pourrait avoir combiné des modèles issus de jeux ou de messages précédents pour créer un scénario fictif. Le phénomène consistant à inventer des déclarations crédibles est connu sous le nom de Hallucination de l'IA.

Pour les scénarios d'application contenant des données sensibles ou ayant des conséquences importantes, il est donc impératif de vérifier l'exactitude des textes générés.

Photo d’en-tête : Shutterstock/PixieMe

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 12 personne(s)







