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Un bricoleur réunit une console NES et un synthétiseur en un seul appareil

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 31/3/2026

Vous aimez les jeux rétro et les sons d'ordinateurs anciens ? Alors vous allez adorer la dernière œuvre du youtubeur Love Hultén.

Le bricoleur suédois présente dans une vidéo Youtube son dernier projet : la NES-SY2. 0. Cet appareil combine un synthétiseur complet pour des sons d'ordinateur nostalgiques avec une console de jeu NES fonctionnelle. Dans la vidéo, Hultén change de cartouche pendant la démonstration et joue ensuite une partie de «Mega Man 2» sur l'écran intégré. Le tout est logé dans un élégant boîtier qui rappelle les ordinateurs portables des décennies passées.

Un synthétiseur produit des sons de manière artificielle. Un synthétiseur chiptune imite délibérément les sons piaillants et nostalgiques des puces sonores des anciennes consoles de jeux et des ordinateurs des années 1980 - exactement les mélodies qui caractérisent les jeux vidéo classiques.

Dans la NES-SY2. 0, c'est le module NES Poly qui joue ce rôle. Il constitue le cœur de l'appareil, est contrôlé par l'interface MIDI et joue jusqu'à quatre notes simultanément. Il reproduit ainsi le son typique de la console NES d'origine.

Chaque son utilise deux générateurs de sons, appelés oscillateurs, qui produisent la forme du son. De plus, l'appareil offre de nombreuses possibilités de création sonore, comme le changement de forme d'onde en temps réel, qui permet de modifier la forme sonore en direct.

Le clavier utilisé est un Arturia Keystep, un clavier MIDI compact et très apprécié. Les effets sont assurés par un Flamma FS22, qui ajoute de l'écho et un son spatial artificiel.

Hultén n'est pas un novice dans ce domaine. Sur sa chaîne Youtube, il montre d'autres créations comme le synthétiseur VIC-4, une guitare MIDI-NES et même un synthétiseur Pac-Man.

Je suis un fan de ce genre de projets. Ma première console était une NES. Quand j'entends les sons de la NES-SY2.0, je me souviens immédiatement de ma chambre d'enfant et des nombreuses heures agréables passées à jouer. Qu'en pensez-vous : projet cool ou perte de temps?

Photo d’en-tête : Capture d'écran Youtube / Love Hultén

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