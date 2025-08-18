Nouveautés + tendances 13 7

Un atelier de contrefaçon de disques durs démantelé

Kevin Hofer Traduction: traduction automatique 18/8/2025

Un disque dur d'occasion au lieu d'un disque dur neuf : c'est le scénario qui s'est présenté à certains de ceux qui ont acheté un disque dur soi-disant neuf au début de l'année. Le fabricant concerné, Seagate, peut désormais se prévaloir d'un succès contre les contrefacteurs.

Les recherches menées par le fabricant de disques durs Seagate commencent à porter leurs fruits : en collaboration avec des fonctionnaires du ministère malaisien du Commerce intérieur, le fabricant a démantelé un atelier de contrefaçon près de Kuala Lumpur. Celui-ci aurait encaissé plusieurs milliers de dollars par mois selon l'entreprise, comme le rapporte Heise.

Le magazine avait déjà fait publier en début d'année que des centaines d'acheteurs de disques durs avaient été victimes de contrefaçons. Au lieu d'un disque dur neuf, ils ont reçu des disques d'occasion. Les cas provenaient en grande partie de l'espace germanophone. Les clients de Digitec Galaxusont également été touchés.

Près de 700 disques durs internes Seagate de différentes variantes et capacités ont été saisis lors du raid. Des disques durs de Toshiba et de Western Digital ont également été découverts. L'atelier de contrefaçon ne s'occupait pas seulement des contrefaçons, mais aussi de la vente, de la logistique et du traitement des commandes.

Les efforts contre la contrefaçon

Seagate et les autorités chargées de l'enquête ont découvert les contrefacteurs grâce à un responsable des ventes malaisien. Celui-ci a trouvé des disques durs à des prix anormalement bas sur les plateformes de commerce électronique Shopee et Lazada. Il a alerté le fabricant, qui a vérifié les disques et constaté la contrefaçon.

Seagate renforce son programme de partenariat en réponse à ces contrefaçons. Les partenaires officiels de Seagate doivent s'engager contractuellement à acheter et à revendre exclusivement des disques durs auprès de distributeurs agréés.

On peut douter qu'il n'y ait plus de contrefaçon à l'avenir - même si les cas de disques durs contrefaits ont diminué ces derniers mois. Le business semble encore trop attractif. D'autant plus que des cas de disques durs Toshiba et Western Digital sont désormais confirmés. Leur contrefaçon est selon Heise encore plus difficile à prouver que celle de Seagate.

