Un aperçu rare : Comment Apple donne vie à une lampe intelligente

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 7/2/2025

La lampe intelligente d'Apple n'est pas encore un produit fini. Mais un travail de recherche montre déjà l'impact d'une interaction naturelle entre un gadget et une personne.

Alors que d'autres entreprises exposent des prototypes dans des salons pour montrer ce sur quoi elles travaillent, Apple ne présente que des produits finis. Seules les rumeurs sortent de Cupertino. Dans un Blog, le groupe iPhone donne un aperçu de son département de recherche. Celui-ci se penche notamment sur l'impact d'une lampe intelligente qui adopte des comportements humains et ne se contente pas de faire son travail.

"Elegnt" : une lampe qui fait des gestes

La lampe intelligente du département de recherche d'Apple me fait penser à la lampe des intros de Pixar. Elle aussi ne se contente pas de briller, mais devient, par ses mouvements parfois discrets, un personnage dont on peut même percevoir les émotions.

La lampe d'Apple éclaire notamment une zone sur commande, suit un livre ou projette une vidéo sur un mur. Elle peut être commandée par des gestes ou par la voix et répond également aux questions. Mais pour les gens, il y a une grande différence entre le fait que la lampe se contente d'accomplir sa tâche et le fait qu'elle devienne un être à part entière grâce à un comportement non verbal tel que des gestes, une attitude ou des regards suggérés.

C'est sur cette question que se sont penchés Yuhan Hu, Peide Huang, Mouli Sivapurapu et Jian Zhang du département de recherche d'Apple. Ils ont soumis leurs recherches sous forme de papier scientifique à une conférence sur les systèmes interactifs et ont résumé leurs résultats dans une vidéo.

Après avoir regardé la vidéo, il est clair pour moi quelle lampe intelligente je veux avoir. Il n'y a pas de différences dans les fonctions, mais l'une d'entre elles devient plus vivante grâce à ses gestes et son comportement et n'est plus un objet mort. J'ai directement de la compassion pour elle lorsqu'elle baisse la tête parce qu'elle ne peut pas éclairer le papier qui est trop loin. C'est impressionnant, cela montre pourquoi ces détails sont importants et pourrait finir par faire en sorte qu'un produit d'Apple se vende mieux que ceux de la concurrence, une fois de plus.

