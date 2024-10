Un abonnement pour faire la vaisselle : V-Zug demande des frais supplémentaires pour des fonctions spéciales

V-Zug introduit un modèle d'abonnement pour ses lave-vaisselle. Ceux qui veulent utiliser des fonctions spéciales doivent payer un supplément. Il en va de même pour les lave-linge et les sèche-linge. Que disent les concurrents ?

Comme V-Zug l'a confirmé au magazine de la SRF destiné aux consommateurs "Espresso", il existe désormais un abonnement payant pour des programmes de lavage spéciaux sur les lave-vaisselle de l'entreprise. Ceux-ci peuvent être activés via une application smartphone - par exemple l'option "Intensif Plus" pour les "travaux de nettoyage exigeants". V-Zug appelle ces programmes supplémentaires "V-Upgrade". Ce qui saute aux yeux, c'est que la machine est déjà capable, du point de vue matériel, d'exécuter ce programme.

Le lave-vaisselle n'est pas un cas particulier

Les lave-linge pour textiles et les sèche-linge correspondants sont parfois déjà équipés de fonctions qui se trouvent derrière un paywall. Du moins ceux de la maison V-Zug. Et ce, depuis 2021 déjà.

AdoraSpülen V6000 est l'un des appareils dotés de la fonction d'abonnement

Source : Traction en V

Le fabricant suisse indique à "Espresso" une "possibilité supplémentaire de personnaliser les appareils ménagers" comme raison de ce modèle d'abonnement. Ainsi, les fonctions de base seraient toujours comprises dans l'achat, mais les clients seraient libres d'acheter des prestations supplémentaires. Actuellement, l'abonnement coûte 12 francs par an. Selon V-Zug, ce modèle d'abonnement fonctionne bien. De plus, aucune adaptation de prix n'est prévue pour le moment.

Les critiques craignent qu'avec le temps, les fonctions qui étaient jusqu'alors gratuites disparaissent également derrière un paywall. Mais il n'y a pas encore d'indication à ce sujet.

Les concurrents adoptent des stratégies différentes

Les appareils intelligents sont également en solde chez les concurrents. Par exemple chez Miele ou Electrolux. Le fabricant allemand propose déjà des fours intelligents dans son portefeuille. Les lave-linge et les sèche-linge devraient suivre en 2025 - mais vous pouvez débloquer les fonctions supplémentaires et les mises à jour gratuitement via l'application, comme l'indique Miele. Il n'y a pas non plus d'abonnement payant chez Electrolux.