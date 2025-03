Nouveautés + tendances 11

Ubisoft délocalise "Assassin's Creed" et "Rainbow Six" en filiale

Debora Pape Traduction: traduction automatique 28/3/2025

Ubisoft renforce sa collaboration avec le grand groupe chinois Tencent. Trois séries de jeux importantes seront transférées dans une filiale nouvellement créée - avec Tencent comme bailleur de fonds.

Jeudi soir, Ubisoft a annoncé un grand remaniement au sein de l'entreprise : Les trois franchises de jeux importantes "Assassin's Creed", "Far Cry" et "Rainbow Six" seront transférées à une filiale nouvellement créée. Ubisoft conservera les droits d'auteur et se fera payer des royalties pour l'utilisation des franchises.

En attendant, le groupe technologique chinois Tencent investit 1,26 milliard d'euros (environ 1,1 milliard de francs) dans la société, en échange d'une participation aux résultats de 25 pour cent. La valeur de l'entreprise était auparavant estimée à quatre milliards d'euros. Le transfert devrait être achevé d'ici fin 2025. La société sera détenue à 100 % par Ubisoft et son siège social devrait être situé en France.

Le PDG d'Ubisoft, Yves Guillemot, a déclaré qu'avec cette opération, Ubisoft ouvrait un nouveau chapitre de son histoire. Cela devrait permettre "d'accélérer la transformation de l'entreprise". Ces derniers mois, la vente de l'entreprise a fait l'objet de spéculations. Tencent était pressenti comme un acheteur potentiel - la société possède déjà 10 pour cent des actions d'Ubisoft. La vente n'a pas lieu pour l'instant, mais Tencent s'est assuré une participation minoritaire significative dans les principaux titres d'Ubisoft.

Quel est l'objectif de la nouvelle société?

La cession des franchises à une nouvelle société doit leur permettre de bénéficier des meilleures conditions pour leur croissance future. Les séries de jeux concernées font partie des actifs les plus importants d'Ubisoft. En mai 2024, Ubisoft avait annoncé une nouvelle stratégie selon laquelle l'entreprise se concentrerait sur le développement de ces jeux - "Assassin's Creed" et d'autres titres en monde ouvert ainsi que des jeux en ligne comme "Rainbow Six". Dans la foulée, le développement de certains autres jeux a été arrêté.

Critique « Assassin’s Creed Shadows » : splendide aventure de samouraï un brin répétitive par Domagoj Belancic

La filiale se concentrera sur le développement de jeux multiplateformes à longue durée de vie. Selon le communiqué de presse, l'injection de fonds chinois se traduira également par des sorties de contenu plus fréquentes et une plus grande "capacité créative".

Les jeux devraient bénéficier de l'expertise de Tencent dans le domaine des jeux en ligne. Il est question d'introduire des approches free-to-play et davantage de "fonctionnalités sociales". Le principe du "free-to-play" s'accompagne souvent de microtransactions, un concept très critiqué. Les décisions concernant le développement, le marketing et la distribution seront prises de manière autonome par l'équipe de direction indépendante d'Ubisoft.

Les studios responsables du développement de ces jeux sont concernés par la transaction. Ubisoft cite concrètement les sites de Montréal, Québec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelone et Sofia - ils feront partie de la nouvelle société.

Que font les autres studios d'Ubisoft?

Ubisoft pourra, grâce à ce mouvement, renforcer son bilan en réduisant son endettement. Le communiqué de presse laisse entendre que l'entreprise se concentrera sur le développement de "franchises emblématiques", y compris les séries de jeux "Ghost Reckon" et "The Division", ainsi que sur "une sélection de nouveaux titres".

Photo d’en-tête : Shutterstock/Michael Berlfein

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 11 personne(s)