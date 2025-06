Nouveautés + tendances 32 41

Trump Phone : tout ce qui est or ne brille pas forcément

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 17/6/2025

La famille du président américain se lance dans la téléphonie mobile. Les tarifs et les smartphones sont toutefois réservés aux fanboys de Trump.

Comme toujours, les promesses sont grandes, mais au final, Trump Mobile n'est qu'un revendeur virtuel sur le réseau mobile de T-Mobile. En ce qui concerne le T1 doré, il est surtout intéressant de savoir où le smartphone à 500 dollars sera fabriqué aux Etats-Unis. D'autres fabricants ont en tout cas de meilleurs appareils en solde pour moins cher.

Smartphone de milieu de gamme avec une configuration de caméra médiocre

Je suis en train d'imaginer qu'en Allemagne, les enfants du chancelier Merz présenteraient soudainement Merz Mobile et le M1. En Suisse, ce serait cette année Keller-Sutter Mobile et le KKS1. Mais il ne s'agit pas ici de parler de népotisme ou des dilemmes auxquels sont confrontés les chefs des autorités de régulation nommés par les présidents. Nous nous intéressons à la technologie :

Et là, le T1 se situe, du moins en partie, dans le cadre des smartphones actuels de milieu de gamme. Mais c'est surtout la configuration de la caméra qui déçoit par rapport à des appareils parfois nettement moins chers. Je pense spontanément, par exemple, au Nothing Phone (3a).

Test de produit Essai de Nothing Phone (3a) : un téléobjectif pour un smartphone de milieu de gamme par Jan Johannsen

Trump Mobile ne donne aucune indication sur le chipset très pertinent du T1. Ils suivent l'exemple de Huawei. Nous ne saurons probablement pas de quoi il s'agit avant que les premiers appareils ne soient en circulation. Les principales données connues:

6,78 pouces AMOLED à 120 Hertz

5000 mAh de batterie (même si la fiche technique officielle a d'abord parlé d'une «5000mAh long life camera» )

Caméra principale de 50 mégapixels

Appareil photo macro 2 mégapixels

Capteur de profondeur de 2 mégapixels

Caméra frontale de 16 mégapixels

12 gigaoctets de mémoire vive

256 gigaoctets de mémoire

Portée de 3,5 mm

Android 15

Si trois caméras sont visibles à l'arrière du T1, seule l'une d'entre elles est réellement utilisable. Le capteur de profondeur ne fournit des informations que pour le flou des portraits et les caméras macro d'une résolution aussi faible ont, par expérience, une qualité d'image déplorable.

La recherche pour savoir quel smartphone Trump Mobile dore ici a déjà commencé. Mais jusqu'à présent, personne n'a trouvé d'appareil avec exactement ces spécifications. Et jusqu'à présent, il n'y a qu'une seule mauvaise photo de Philippe Photoshop. Ni mannequins présentables, ni prototypes, ni images de produits raisonnablement rendues.

Made in the USA for 500 dollars

Celui qui s'inquiète de l'or et d'autres éléments de design - y a-t-il une plainte de T-Mobile pour violation de marque ? - ainsi que le mauvais rapport entre le prix et la fiche technique, peuvent déjà verser un acompte de 100 dollars. Au total, le T1 coûte 499 dollars et devrait être disponible en août ou septembre. Mais d'aucuns y voient la prochaine arnaque de la maison Trump :

En tout cas, cela me rappelle le souvenir d'un autre smartphone doré qui n'est jamais sorti :

Nouveautés + tendances Escobar Fold 1 : le frère du baron de la drogue sort un téléphone par Dominik Bärlocher

Le smartphone devrait être fabriqué aux États-Unis. Mais il n'existe actuellement aucune installation de production pertinente aux États-Unis. Serait-il possible de les mettre en place aussi rapidement ? Seul le petit fabricant Purism fait actuellement la promotion de la fabrication d'un smartphone aux États-Unis. Mais le smartphone Linux Librem 5 coûtera alors 2000 dollars, soit bien plus que son prédécesseur fabriqué en Chine et vendu 800 dollars. Remarquez, pour du matériel qui était cool en 2014.

Si la fabrication aux États-Unis aboutit, il sera intéressant de voir si Trump Mobile sera aussi ouvert que Purism sur l'origine de ses composants .

47,45 dollars ne sont pas une bonne affaire

Trump Mobile ne propose que le tarif «The 47 Plan» pour 47,45 dollars par mois. Pour ce prix, les appels - y compris vers l'étranger - et les SMS sont illimités, ainsi que 20 gigaoctets de données. En tant qu'opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO), la société utilise le réseau de T-Mobile aux États-Unis. L'offre n'est toutefois pas intéressante. Il existe en effet plusieurs MVNO sur le réseau de T-Mobile, notamment Mint Mobile, Metro et US Mobile, qui proposent des tarifs plus avantageux.

Pour promouvoir son tarif, Trump Mobile préfère faire confiance à un smartphone imprimé d'un fabricant californien plutôt qu'à son propre appareil.

Source : Screenshot: Instagram

Les 47,45 dollars ne sont d'ailleurs pas un business plan calculé au cordeau, mais un appât pour les fans des 45e et 47e présidents des États-Unis, qui achètent aussi beaucoup d'autres articles de fans.

Photo d’en-tête : Appareil mobile Trump

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 32 personne(s)