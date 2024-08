Trois nouveaux hubs USB-C dans l'assortiment de Digitec

Avec trois hubs USB-C, Digitec élargit son assortiment de marques propres. Les nouveaux produits ont cinq, six et huit ports et augmentent les possibilités de connexion de votre ordinateur portable ou MacBook.

Ce n'est pas qu'il n'y ait pas assez de choix de hubs USB dans la boutique. Quelques milliers se bousculent déjà dans l'assortiment - de la solution bon marché pour brancher une souris et un casque aux appareils professionnels.

Les hubs proposés par Digitec disposent dans toutes les variantes (voir ci-dessous) d'un port HDMI qui permet une résolution 4K à 60 Hertz. Le mode DP Alt (version 1.4) High Dynamic Range (HDR) est pris en charge, ainsi que les normes HDCP2.2 et HDCP1.4.

Qu'est-ce que le DP Alt-Mode? DisplayPort Alternate Mode (DP Alt-Mode) permet de transmettre des signaux vidéo et audio via un port USB-C. Il est pratique pour les appareils dont les ports sont limités, car il permet de transférer l'alimentation, les données, la vidéo et l'audio sur un seul câble.

Pour réduire au maximum le nombre de câbles sur votre pupitre, tous les hubs Digitec disposent de la fonction Power Delivery (PD) via USB-C. Il est possible de charger jusqu'à 100 watts et le hub lui-même consomme encore quelques watts (entre 8 et 15 watts). Mais cela suffit généralement même pour les ordinateurs portables les plus gourmands en puissance.

Hub USB-C 5 ports

Le modèle d'entrée de gamme possède trois ports USB-A, un port USB-C et un port HDMI. Avec un câble de 20 centimètres, vous pouvez le connecter à votre ordinateur portable et utiliser les quatre emplacements qui sont tous situés sur un côté. Il y a assez de place pour un écran, une souris, un clavier et un autre gadget qui veut être alimenté par USB-A.

Le hub est produit en gris argenté mat, similaire à celui de nombreux ordinateurs portables et MacBooks ; là, la couleur est appelée "gris espace". Les noms des emplacements sont bien lisibles. Sur l'un des côtés du hub, un discret "d" Digitec est imprimé. Il n'y a pas de LED gênante et nerveusement allumée.

Hub USB-C 6 ports

Avec un port USB-C supplémentaire et un lecteur de SD et cartes Micro-SD, le hub 6 ports est un modèle intéressant pour vous si vous transférez fréquemment des données depuis des cartes mémoire, par exemple des films ou des photos.

Comparé au hub 5 ports, il est plus long, plus étroit et légèrement plus haut. Les emplacements sont situés de chaque côté de l'appareil : les deux ports USB-A et les lecteurs de cartes d'un côté, deux ports USB-C et le port HDMI de l'autre. Le câble du concentrateur à 6 ports mesure également 20 centimètres de long.

Le port USB-C supplémentaire permet de transférer des données jusqu'à 5 gigabits par seconde (Gbps). La vitesse de recharge peut atteindre 0,9 ampère. Le lecteur de cartes SD/TF prend en charge la norme SD 3.0 UHS-1 et un transfert de données de 104 Mo/s maximum. Il est possible d'utiliser les deux cartes mémoire simultanément.

USB-C 8 ports

Le modèle 8 ports de Digitec fournit tout ce que votre cœur pourrait désirer en matière de connectivité. En plus de l'USB-A et de l'USB-C, du HDMI et du lecteur de cartes, il y a un port audio 3,5 mm et un port RJ45/Ethernet. Ce dernier permet le Gigabit Ethernet et supporte le "Wake-on-Lan". Cela vous permet, si nécessaire, d'allumer votre ordinateur portable à partir de n'importe quel endroit où vous avez une connexion Internet. Le hub vous signale qu'il est connecté via le réseau local par un voyant discret situé sur le dessous.

La prise RJ45 et la prise jack se trouvent sur le côté étroit du hub. Tous les autres ports et slots sont placés sur un seul côté, ce qui permet une bonne gestion des câbles. Malgré tout, le hub Digitec ne mesure que 17 centimètres de long et 3,5 centimètres de large. Il prend donc peu de place, même dans un sac à dos, et vous l'aurez toujours avec vous quand vous en aurez besoin.

De Chine, mais sans plastique

Tous les hubs USB-C de Digitec vous parviennent d'ailleurs dans un emballage sans plastique. Ils sont emballés dans un carton qui peut être facilement recyclé. Et avant que quelqu'un ne laisse un commentaire à ce sujet, oui, bien sûr, la fabrication se fait en Chine. J'ai récemment discuté de la raison pour laquelle il n'y a guère d'alternative raisonnable dans une interview avec notre responsable des marques propres. Vous pouvez le lire ici:

Dans les coulisses "Commander facilement chez Ali ? Ce n'est pas aussi simple que cela". par Martin Jungfer

Vous avez des questions sur les hubs Digitec ? N'hésitez pas à les poser dans un commentaire ci-dessous. Et si vous êtes déjà fan de nos produits Digitec, vous trouverez ici tous les produits que nous avons dans notre boutique sous notre propre label.