Toutes les dates et les livestreams du Summer Game Fest 2025

Philipp Rüegg Traduction: traduction automatique 2/6/2025

Le Summer Game Fest est le successeur du salon du jeu vidéo E3. Pendant une semaine, vous aurez droit à de nouveaux livestreams presque chaque jour, avec plus de jeux que personne ne pourra jamais jouer.

Games, Games, Games : le Summer Game Fest est à nos portes et nous offre des centaines de nouveaux jeux pendant une semaine. Lors de nombreux livestreams, Xbox, Devolver, PC Gamer et autres présenteront les jeux phares à venir. Pour que vous ne manquiez rien, j'ai rassemblé tous les showcases qui font partie du Summer Game Fest.

L'état de l'Unreal

Le directeur d'Epic, Tim Sweeney, fera le point sur les dernières nouveautés d'Epic et du moteur Unreal. Outre les mises à jour de «Fortnite», vous verrez probablement des bandes-annonces de teaser de la gamme croissante de jeux développés avec l'Unreal Engine.

Epic

Quand : Mardi 3 juin à 15h30

Où : Twitch et Youtube



The Mix

The Mix a été créé par des studios indépendants et des passionnés de jeux vidéo afin de mieux commercialiser leurs jeux. Le nom est l'abréviation de Media Indie Exchange. Jusqu'à présent, le tout était appelé «Guerilla Collective». L'une des mesures de promotion est le Mix Showcase. Vous pouvez vous attendre à une multitude de nouveaux jeux indépendants.

Mix

Quand : Mardi 3 juin à 18h

Où : Twitch et Youtube

Access-Ability Showcase

Comme son nom l'indique, ce showcase se concentre entièrement sur les personnes handicapées. Le livestream se concentre sur les fonctions et les options d'accessibilité correspondantes.

Access-Ability Showcase

Quand : Vendredi 6 juin à 17h

Où : Twitch et Youtube

Summer Game Fest Showcase

Le showcase officiel du Summer Game Fest est l'un des principaux événements. Outre les nombreuses apparitions en tant qu'invités d'icônes du jeu comme Hideo Kojima ou diverses célébrités hollywoodiennes, c'est là que l'on peut s'attendre aux plus grandes nouveautés - en dehors des streams propres à l'éditeur. On y voit généralement les versions détaillées des bandes-annonces qui sont teasées au SGFS. Il sera animé par le cerveau du Summer Game Fest : Geoff Keighley.

Summer Game Fest

Quand : Vendredi 6 juin à 22h45

Où : Twitch et Youtube

Day of the Devs

Day of the Devs est né d'une collaboration entre le studio de jeux Double Fine «Psychonauts 2» et la société de production Iam8bit. Il s'agit aujourd'hui d'une entreprise à but non lucratif. Le Showcase met en avant des jeux de petite et moyenne taille. Il s'agit notamment du jeu d'action/aventure/plateforme «Tire Boy» ou du nouvel opus des créateurs de «Hyper Light Drifter» nommé «Possessor(s)».

Day of the Devs

Quand : Samedi 7 juin à 1h

Où : Twitch et Youtube

Devolver Direct

Devolver est connu pour ses livestreams décalés. En fait, seule la diffusion est en direct - la vidéo elle-même est pré-produite. L'année dernière, [La mascotte Volvy, créée spécialement pour l'événement, s'est transformée en robot tueur. En 2025, le showcase sera consacré à un seul jeu, «Ball x Pit : The Kenny Sun Story». Selon le communiqué de presse, c'est le jeu que Devolver n'a pas pu lâcher, même après des centaines d'heures. Il sera intéressant de voir s'il s'agit effectivement du seul jeu présenté.

Devolver

Quand : Samedi 7 juin à 2h du matin

Où : [Twitch](https://www.twitch.tv/thegameawards) et [Youtube](https://www.youtube.com/thegameawards)

## Wholesome Direct L'opposé complet de Devolver Direct est Wholesome Direct. Ce qui a commencé comme un petit canal Twitter qui curait «jeux» bienfaisants, s'est transformé en centrale Internet pour les jeux Cozy. Ainsi, cette année encore, le livestream sera consacré aux jeux confortables, parfaits pour se détendre.

Wholesome

Quand : Samedi 7 juin à 18h

Où : [Twitch](http://twitch.tv/wholesome_games) et [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=D4ZRXGcmDlM)

## Woman-Led Games Showcase Le secteur des jeux vidéo reste dominé par les hommes. Le Woman-Led Games Showcase profite de l'occasion pour laisser la scène aux femmes et à leurs œuvres. 39 jeux seront présentés, dont quelques premières mondiales.

WLGS

Quand : Samedi 7 juin à 19h

Où : [Twitch](https://www.twitch.tv/womenledgames) et [Youtube](https://www.youtube.com/@Women-LedGames) Latin American Games Showcase Les jeux développés dans les régions hispanophones sont les stars du Latin American Games Showcase. Plus de 50 jeux sont annoncés pour le livestream du 7 juin. Me gusta mucho.

LAGS

Quand : Samedi 7 juin à 20h

Où : [Twitch](https://www.twitch.tv/lagshowcase) et [Youtube](https://www.youtube.com/@LAGShowcase) Southeast Asian Games Showcase La communauté des jeux d'Asie du Sud-Est peut également se réjouir d'avoir son propre flux. Plus de 45 jeux seront présentés. Parmi eux, des mises à jour de «Until Then», un jeu d'aventure narratif qui se déroule dans une ville fictive des Philippines. De plus, le jeu «Sedap ! A Culinary Adventure», qui propose un mélange de cuisine en coopération et de combats, sera présent.

SAG

Quand : Samedi 7 juin à 21h

Où : [Twitch](https://www.twitch.tv/seagamesshowcase) et [Youtube](https://www.youtube.com/@SEAGamesShowcase) Green Games Showcase Ce showcase est placé sous le signe de la protection de l'environnement. Il est organisé par la plateforme à but non lucratif [Planetplay](https://planetplay.com/). On pourra y voir des jeux qui traitent de thèmes écologiques. Le gagnant ou la gagnante du concours «Day Zero Games : Solarpunk Jam» sera également annoncé. Le concours invitait les développeurs à soumettre des idées créatives sur le thème du Solarpunk. Les dons récoltés lors du showcase seront reversés à un projet de reforestation.

Planetplay

Quand : Samedi 7 juin à 22h

Où : [Youtube](https://www.youtube.com/@thegameawards) Future Games Show Future est l'éditeur de blogs et de magazines tels que Edge, PC Gamer ou Gamesradar. Le livestream maison est hébergé par Laura Baily et Matthew Mercer, deux comédiens de doublage bien connus. En plus de nombreux jeux indépendants, vous pouvez vous attendre à voir l'un ou l'autre nouveau jeu AAA.

Future

Quand : Samedi 7 juin à 22h

Où : [Twitch](https://www.twitch.tv/frostygamesfest) et [Youtube](https://youtu.be/3F3ivfA7-Vg) Frosty Games Fest Les Australiens et les Kiwis peuvent également profiter de leur premier livestream dédié. Le Frosty Games Fest présente des jeux développés en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pourquoi s'appelle-t-il Frosty ? Parce que c'est l'hiver en Océanie, alors que nous profitons de l'été.

Frosty

Quand : Dimanche 8 juin à 1h du matin

Où : [Twitch](https://www.twitch.tv/frostygamesfest) et [Youtube](https://www.youtube.com/@FrostyGamesFest) Xbox Showcase L'éditeur le plus important au monde ne manquera pas cette année encore d'organiser son propre livestream. Nous verrons notamment un aperçu du jeu de rôle de science-fiction «The Outer Worlds 2», qui sera suivi d'une présentation séparée. Des mises à jour sont également attendues pour «Fable», Rares «Everwild» et «State of Decay 3». «Gears of War : E-Day» pourrait faire l'objet d'une présentation, tout comme le prochain «Call of Duty». Quelque chose se prépare également sur le front du matériel. Il est possible que la console portable Xbox développée par Asus soit dévoilée

Xbox

Quand : Dimanche 8 juin à 19h

Où : [Twitch](https://www.twitch.tv/Xbox) et [Youtube](https://www.youtube.com/user/xbox) Salon du jeu PC Parce que le Future Games Show ne suffit pas, PC Gamer héberge encore son propre showcase. Sans surprise, celui-ci sera consacré aux jeux PC - plus de 50 sont annoncés. Ubisoft, Failbetter Games, Devolver Digital et Astra Logical, entre autres, seront présents avec leurs titres.

PC Gamer

Quand : Dimanche 8 juin à 21h

Où : [Twitch](https://www.twitch.tv/pcgamer) et [Youtube](https://www.youtube.com/pcgamer) Les voix noires dans le jeu Black Voices in Gaming est une organisation à but non lucratif qui soutient les développeurs de jeux noirs. Lors du showcase, des jeux seront présentés par des studios dirigés par des personnes noires ou composés d'une majorité de personnes noires. L'objectif est de mettre en avant des personnes qui sont plutôt sous-représentées dans l'industrie du jeu vidéo.

Black Voices in Gaming

Quand : Lundi 9 juin, 18h

Où : [Twitch](https://www.twitch.tv/mediaindieexchange) et [Youtube](https://www.youtube.com/@blackvoicesingaming/featured) ](https://www.youtube.com/watch?v=o2ztnnc1_AE)

