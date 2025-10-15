Nouveautés + tendances 5 1

Tolino lance le "Flip" : une télécommande pour tourner les pages

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 15/10/2025

Tolino ajoute à ses accessoires le "Flip", une télécommande permettant de tourner les pages. L'appareil doit rendre la lecture plus confortable et plus accessible. Ou simplement montrer jusqu'où le confort peut désormais aller.

Il y a des choses dont vous n'avez jamais su que vous n'aviez pas besoin - jusqu'à ce qu'elles soient annoncées. Ou peut-être en avez-vous besoin ? La nouvelle télécommande Bluetooth de Tolino «Flip» appartient précisément à cette catégorie. Elle devrait coûter environ 30 euros ou 30 CHF et sortir en novembre 2025. La télécommande ne fait en fait qu'une seule chose : tourner les pages de votre livre électronique.

Pouvoir tourner les pages sans bouger la main - enfin!

Le «Flip» se connecte à votre Tolino via Bluetooth 5.0 et prend en charge le défilement vers l'avant et vers l'arrière grâce à deux boutons. Ils sont de tailles différentes pour que vous puissiez les distinguer même dans l'obscurité. Ou si vous êtes en train de lire en mangeant des chips avec votre deuxième main.

Selon Tolino, l'appareil doit rendre la lecture «encore plus confortable» et, c'est l'aspect le plus sympathique, plus accessible. En effet, les personnes souffrant de handicaps moteurs peuvent effectivement lire plus facilement. Pour tous les autres, la question reste posée : de quelle liberté de mouvement a besoin un pouce ?

La télécommande fonctionne jusqu'à 20 mètres, ce qui semble trop ambitieux, même pour les lecteurs les plus voyants. Elle est alimentée par une pile AAA qui devrait durer plusieurs mois. Une dragonne est également fournie pour que la télécommande reste bien en place.

Design et compatibilité

Optiquement, Tolino reste fidèle à son design discret bien connu : la Flip est disponible en noir ou en blanc, pèse environ 47 grammes et mesure une dizaine de centimètres de long.

Le Flip est uniquement compatible avec les modèles Tolino actuels Shine 5, Shine Color et Vision Color. Les appareils plus anciens ne sont pas pris en charge pour le moment. Selon Tolino, la connexion avec des smartphones ou des tablettes n'est pas prévue, car elle pourrait entraîner des dysfonctionnements, notamment au niveau du clavier à l'écran.

Photo d’en-tête : Tolino

