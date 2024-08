"The War of the Rohirrim" : première bande-annonce de l'anime du Seigneur des Anneaux

Avant la Guerre de l'Anneau, une autre guerre faisait rage : la légendaire bataille du Gouffre de Helm. Celle-ci a désormais son propre film - et la première bande-annonce promet des batailles épiques dans le style de l'anime.

Les lances se briseront, les boucliers voleront en éclats. Ce sera un jour d'épée, crie le roi Théoden à ses Rohirrim : un jour de sang avant que le soleil ne se lève. Alors, avec un courage renouvelé, les cavaliers les plus redoutés de la Terre du Milieu chevaucheront vers une mort certaine - et la fin du monde.

La Guerre de l'Anneau. Tout le monde ou presque connaît cette histoire - et le rôle qu'y jouent les valeureux cavaliers du Rohan. Mais pas la façon dont le peuple du Rohan était déjà sur le point d'être détruit près de 200 ans auparavant. Un film d'animation sur le sujet est en développement depuis trois ans. Le voici enfin, la première bande-annonce :

A l'époque, 183 ans avant "Le Seigneur des Anneaux", c'était Wulf, un Dunéen rusé et sans scrupules, qui, après la mort de son père, s'est répandu sur les terres du Rohan jusqu'à Edoras, armé de son feu et de son épée. Il a même fini par repousser le légendaire roi Helm Hammerhand - interprété dans la version originale par la star de Succession, Brian Cox - dans l'ancienne forteresse de Hornburg. Coupé de toute aide extérieure, le peuple opposa une ultime et impitoyable résistance.

La sortie en salles est prévue le 13 décembre 2024 aux États-Unis, et même un jour plus tôt chez nous.

La légende du Gouffre de Helm telle que Tolkien l'a écrite (spoiler) De violentes tempêtes de neige s'abattent sur le Hornburg, couvrant tout le pays d'un manteau de neige presque impénétrable depuis près de cinq mois. Les amis, mais aussi les ennemis, qui assiègent le château, souffrent le martyre. Ils meurent. Mourir de faim. Mourir de faim. Mais le Hornburg tient bon. Une nuit, presque rendu fou par la faim et le froid, Helm Hammerhand quitte la forteresse. Tel un troll des neiges, il se fraye un chemin parmi les ennemis. Il les massacre à mains nues. Au matin, il est retrouvé mort, mais debout sur le rempart. Ses genoux ne sont pas fléchis. Le siège est terminé. La forteresse reçoit son nom : Le Gouffre de Helm.

De Jackson à Kamiyama : la Terre du Milieu redécouverte

La légende de Helm Hammerhand n'est que grossièrement délimitée dans les "annexes" de Tolkien aux livres du "Seigneur des Anneaux". Le film d'animation devrait donc révéler de nombreux détails nouveaux et inconnus. Par exemple, comment Héra, la fille de Helm, trouve le courage de mener son peuple contre un ennemi plus puissant que lui au milieu de la neige et de l'acier

La jeune Héra rencontre un aigle - les fans savent que cela doit signifier quelque chose de grand.

Source : Warner Bros. Pictures

La réalisation de "The War of the Rohirrim" n'est pas assurée par Peter Jackson, mais par le Japonais Kenji Kamiyama, également connu pour des animations comme "The Ninth Jedi" de "Star Wars : Visions" et "Ghost in the Shell". Avant de devenir réalisateur, Kamiyama a travaillé comme animateur sur des classiques tels que "Jin-Roh" et "Akira". Jackson a toutefois supervisé la production de "War of the Rohirrim" en tant que producteur exécutif.

Le scénario a été écrit par Jeffrey Addiss et Will Matthews. Le duo a récemment travaillé sur la série acclamée de Netflix "The Dark Crystal : Age of Resistance". Ils sont aidés par Philippa Boyens, qui a coécrit les trois films du "Seigneur des Anneaux" et a même reçu un Oscar pour le troisième volet, "Le Retour du Roi"