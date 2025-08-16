"The Settlers II" sort enfin sur Amiga après presque 30 ans d'attente

Nouveautés + tendances
"Diablo" aura un pen-and-paper : le Kickstarter débute au quatrième trimestre 2025
par Kim Muntinga
Les fans de rétro peuvent se réjouir : près de trois décennies après sa sortie sur PC, "Les Colons II" sort officiellement pour la première fois sur Amiga. L'édition Gold apporte tout le contenu et a été techniquement optimisée pour les systèmes Amiga classiques et modernes.
C'est un retour que personne n'attendait sérieusement depuis longtemps : «Die Siedler II» sort officiellement sur Commodore Amiga. Le 18 octobre 2025, le développeur allemand Look Behind You lance l'édition Gold, entièrement sous licence. Cela comble une lacune qui existait depuis 1996, date à laquelle le deuxième volet de la célèbre série de stratégie de construction était exclusivement réservé au PC.
La nouvelle version Amiga n'est pas un port converti à la hâte, mais une version techniquement adaptée et optimisée. Selon les développeurs, elle exploite pleinement les possibilités du matériel. Comme cela aurait pu être le cas à l'époque. Non, même si elle devait l'être.
En plus d'un affichage optimisé pour les chipsets AGA classiques, il existe également des variantes pour les Amigas équipés d'une carte graphique dédiée. Ainsi, tant les propriétaires de systèmes originaux historiques que les utilisateurs de configurations matérielles plus modernes devraient y trouver leur compte.
En termes de contenu, la sortie offre tout ce qui caractérise la version PC de l'édition Gold. Plus de 30 métiers différents, quatre races jouables - les Romains, les Asiatiques, les Nubiens et les Vikings - et de nombreuses missions garantissent une motivation à long terme.
La campagne romaine principale comprend dix scénarios, auxquels s'ajoutent neuf campagnes mondiales et plus de 100 cartes bonus. Des types de paysages tels que des champs de lave, des régions glacées, des marais, des forêts et des zones hivernales apportent de la variété au jeu.
L'interface utilisateur a été adaptée et une aide intégrée facilite la prise en main. La localisation couvre l'allemand, l'anglais, le français et le polonais.
Deux versions seront disponibles à la vente le 18 octobre : l'édition boîte et l'édition numérique. La première offre, outre un DVD et un lien de téléchargement, un manuel en couleur, un atlas du monde et des cartes postales au look rétro. Ceux qui souhaitent se passer de suppléments physiques peuvent opter pour la version numérique, moins chère.
Le 1er décembre, une édition collector limitée suivra également, livrée dans une boîte en bois au design classique «Siedler II» et disponible en 100 exemplaires seulement. Malheureusement, à ma connaissance, elle est déjà en rupture de stock.
Si vous précommandez avant le 18 septembre, vous recevrez également une impression d'art de haute qualité et cinq cartes exclusives. Vous pouvez le faire ici.
Pour que le jeu fonctionne de manière fluide, le matériel Amiga doit suivre. Il est recommandé d'avoir au moins un chipset AGA, un processeur 68040 cadencé à 40 MHz et 32 Mo de RAM. Pour des résolutions plus élevées ou un gameplay plus fluide, les développeurs conseillent d'utiliser des processeurs 68060 plus rapides ou des systèmes PowerPC avec AmigaOS 4.1. Ceux qui utilisent des extensions modernes comme PiStorm peuvent également en profiter.
Pour de nombreux fans d'Amiga, la sortie de «Die Siedler II» est plus qu'un simple bonus nostalgique. Elle comble une douloureuse lacune. Le premier volet a été développé à l'origine pour l'Amiga en 1993 et y a connu un grand succès avant d'arriver sur PC.
La communauté a d'autant plus mal vécu le fait qu'Ubisoft ait laissé de côté l'Amiga pour la suite en 1996, se concentrant entièrement sur la version PC. Pour beaucoup, c'était comme si leur propre plateforme avait perdu la place qu'elle méritait dans l'histoire des Siedler.
Près de trois décennies plus tard, Look Behind You corrige cet état de fait. Avec la licence officielle d'Ubisoft et une réalisation qui exploite au maximum le cadre technique de la console, ce classique a désormais la place qu'il mérite.
Mes intérêts sont variés, j'aime simplement profiter de la vie. Toujours à l'affût de l'actualité dans le domaine des fléchettes, des jeux, des films et des séries.