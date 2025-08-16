Nouveautés + tendances 18 3

"The Settlers II" sort enfin sur Amiga après presque 30 ans d'attente

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 16/8/2025

Les fans de rétro peuvent se réjouir : près de trois décennies après sa sortie sur PC, "Les Colons II" sort officiellement pour la première fois sur Amiga. L'édition Gold apporte tout le contenu et a été techniquement optimisée pour les systèmes Amiga classiques et modernes.

C'est un retour que personne n'attendait sérieusement depuis longtemps : «Die Siedler II» sort officiellement sur Commodore Amiga. Le 18 octobre 2025, le développeur allemand Look Behind You lance l'édition Gold, entièrement sous licence. Cela comble une lacune qui existait depuis 1996, date à laquelle le deuxième volet de la célèbre série de stratégie de construction était exclusivement réservé au PC.

Un port optimisé plutôt qu'une conversion rapide

La nouvelle version Amiga n'est pas un port converti à la hâte, mais une version techniquement adaptée et optimisée. Selon les développeurs, elle exploite pleinement les possibilités du matériel. Comme cela aurait pu être le cas à l'époque. Non, même si elle devait l'être.

En plus d'un affichage optimisé pour les chipsets AGA classiques, il existe également des variantes pour les Amigas équipés d'une carte graphique dédiée. Ainsi, tant les propriétaires de systèmes originaux historiques que les utilisateurs de configurations matérielles plus modernes devraient y trouver leur compte.

L'édition Gold complète

En termes de contenu, la sortie offre tout ce qui caractérise la version PC de l'édition Gold. Plus de 30 métiers différents, quatre races jouables - les Romains, les Asiatiques, les Nubiens et les Vikings - et de nombreuses missions garantissent une motivation à long terme.

L'artwork de la couverture de «Les Colons II : Gold Edition» pour Amiga.

Source : Ubisoft

La campagne romaine principale comprend dix scénarios, auxquels s'ajoutent neuf campagnes mondiales et plus de 100 cartes bonus. Des types de paysages tels que des champs de lave, des régions glacées, des marais, des forêts et des zones hivernales apportent de la variété au jeu.

L'interface utilisateur a été adaptée et une aide intégrée facilite la prise en main. La localisation couvre l'allemand, l'anglais, le français et le polonais.

Trois éditions pour les collectionneurs et les puristes

Deux versions seront disponibles à la vente le 18 octobre : l'édition boîte et l'édition numérique. La première offre, outre un DVD et un lien de téléchargement, un manuel en couleur, un atlas du monde et des cartes postales au look rétro. Ceux qui souhaitent se passer de suppléments physiques peuvent opter pour la version numérique, moins chère.

L'édition boîte contient, outre le jeu sur DVD, un manuel, un atlas du monde et des cartes postales au look rétro.

Source : Ubisoft

Le 1er décembre, une édition collector limitée suivra également, livrée dans une boîte en bois au design classique «Siedler II» et disponible en 100 exemplaires seulement. Malheureusement, à ma connaissance, elle est déjà en rupture de stock.

Si vous précommandez avant le 18 septembre, vous recevrez également une impression d'art de haute qualité et cinq cartes exclusives. Vous pouvez le faire ici.

Conditions matérielles pour le classique rétro

Pour que le jeu fonctionne de manière fluide, le matériel Amiga doit suivre. Il est recommandé d'avoir au moins un chipset AGA, un processeur 68040 cadencé à 40 MHz et 32 Mo de RAM. Pour des résolutions plus élevées ou un gameplay plus fluide, les développeurs conseillent d'utiliser des processeurs 68060 plus rapides ou des systèmes PowerPC avec AmigaOS 4.1. Ceux qui utilisent des extensions modernes comme PiStorm peuvent également en profiter.

Une étape tardive mais importante

Pour de nombreux fans d'Amiga, la sortie de «Die Siedler II» est plus qu'un simple bonus nostalgique. Elle comble une douloureuse lacune. Le premier volet a été développé à l'origine pour l'Amiga en 1993 et y a connu un grand succès avant d'arriver sur PC.

«Les Colons II» est considéré comme le volet le plus réussi et le plus populaire de la série.

Source : Ubisoft

La communauté a d'autant plus mal vécu le fait qu'Ubisoft ait laissé de côté l'Amiga pour la suite en 1996, se concentrant entièrement sur la version PC. Pour beaucoup, c'était comme si leur propre plateforme avait perdu la place qu'elle méritait dans l'histoire des Siedler.

Près de trois décennies plus tard, Look Behind You corrige cet état de fait. Avec la licence officielle d'Ubisoft et une réalisation qui exploite au maximum le cadre technique de la console, ce classique a désormais la place qu'il mérite.

Photo d’en-tête : Ubisoft

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 18 personne(s)







