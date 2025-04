Nouveautés + tendances 1

Tech love Épisode 248 : Discussion sur le prix de la Switch 2, "A Minecraft Movie", "Commandos : Origins"

Philipp Rüegg Traduction: traduction automatique 11/4/2025

Les prix de la Switch 2 et des jeux sont-ils vraiment exorbitants ? Que vaut le film "Minecraft" pour les non-fans et quelle est la part de tactique dans "Commandos : Origins" ? C'est ce que vous trouverez dans cet épisode, et bien plus encore.

L'annonce de la Switch 2 et des nouveaux jeux a fait des heureux, mais pas le prix. La console et certains jeux sont plus chers que jamais, du moins à première vue. Nous revenons sur le passé de Nintendo et faisons le point. Les billets de concert seront moins chers si l'on cesse de vous imposer une assurance complémentaire. En effet, Eventim, copropriétaire de Ticketcorner, est accusé d'utiliser des méthodes déloyales.

Luca a regardé "A Minecraft Movie" avec une classe d'école primaire. Devinez qui a applaudi et qui n'a pas applaudi à la fin du film. En revanche, il ne tarit pas d'éloges sur "Paradise". Moins on en sait, mieux c'est. Il révèle néanmoins quelques détails sur la nouvelle série Disney Plus. Et surtout, qu'il ne faut pas se laisser berner par la générique Trailer.

Nous avons joué à "Commandos : Origins". Il s'agit de la suite indirecte de la série de jeux de guerre tactiques en temps réel qui a fait battre le cœur des joueurs à la fin des années 90 et au début des années 2000. Elle y parvient encore aujourd'hui, grâce à de superbes graphismes et à des niveaux difficiles.

Thèmes

[00:04:07]

Méthodes déloyales chez Eventim, copropriétaire de Ticketcorner [00:34:27] Film conseillé :

"Un film Minecraft" [00:47:33] Séries recommandées : "Paradise"

[00:53:03] Conseil de jeu : "Commandos : Origins"

