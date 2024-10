Nouveautés + tendances 2 0

Tech love épisode 225 : mini Mac Mini, Apple Intelligence, 20 ans de "GTA San Andreas" et "WoW", "CoD : Black Ops 6

Philipp Rüegg Traduction: traduction automatique 31/10/2024

Les Mac deviennent plus rapides, plus petits et même moins chers. L'intelligence d'Apple atteint la Suisse. "GTA San Andreas" et "World of Warcraft" fêtent leur 20e anniversaire et nous nous replongeons dans la nostalgie.

Apple a dévoilé de nouveaux iMacs plus rapides, de petits Mac Minis très sympas et des MacBook Pros moins chers. Nous sommes ravis, mais nous nous interrogeons sur certains choix de design. L'IA d'Apple fait son entrée en Suisse, mais uniquement en anglais. Elle n'est pas encore la plus intelligente, mais elle a des approches intéressantes. Puis revenons à l'année 2004, avec la sortie de deux jeux monumentaux, "GTA San Andreas" et "World of Warcraft", qui ont pris le monde et nos cœurs d'assaut. "Like a Dragon : Yakuza" est une nouvelle série Amazon Prime centrée sur la série de jeux japonais emblématique. Malheureusement, elle ne parvient pas à capturer la vibe particulière de l'œuvre originale. Les avis sont également partagés sur Dragon Age The Veilguard. Le quatrième volet de la série de jeux de rôle explore de nouvelles voies. En revanche, la campagne de "Call of Duty : Black Ops 6" pourrait bien être la surprise de l'année. Elle est l'une des meilleures que la série ait jamais produites. Thèmes [00:02:18] Nouveaux Macs [00:15:30] L'Apple Intelligence essayée

[00:31:43] 20 ans de "GTA San Andreas" et "World of Warcraft"

[00:53:48] Séries recommandées : "Like a Dragon : Yakuza"

[01:04:31] Conseil de jeu 1 : "Dragon Age The Veilguard"

[01:17:04] Conseil de jeu 2 : "CoD : Black Ops 6" Voici le récapitulatif avec tous les épisodes de Tech love.

