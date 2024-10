Tech love épisode 222 : Play Store forcé, réveil Nintendo, "Beckham", "Silent Hill 2

Google doit ouvrir son Play Store aux magasins d'applications alternatifs. Nintendo a présenté un réveil gaming. Le documentaire "Beckham" enthousiasme même les snobs du foot et "Silent Hill 2" est le remake parfait - pour la plupart.

De grands changements attendent Google. Epic a obtenu en justice que le Play Store soit désormais obligé d'accueillir des stores alternatifs. Les conséquences pour Google et les utilisateurs d'Android pourraient être immenses. La scission de Google, actuellement en discussion aux Etats-Unis, aurait une portée encore plus grande. Kaos" est déjà terminée. La série Netflix est arrêtée après une seule saison. Alarmo est tout nouveau. Le réveil de Nintendo, présenté de manière surprenante, apporte des sons de "Super Mario" dans la chambre à coucher et prouve qu'il est possible de le faire : Nintendo peut toujours faire du bizarre.

"Obi-Wan Kenobi" n'a que moyennement fonctionné en tant que série. C'est ce qu'a pensé un cinéaste ambitieux qui en a tiré un film de deux heures et demie. Le documentaire en quatre parties "Beckham" sur la légende du football David Beckham dure deux fois plus longtemps. Il vous passionnera même si vous ne vous intéressez ni au football ni aux Spice Girls.

Pour les fans d'horreur, nous avons deux conseils à vous donner cette semaine. Le premier s'appelle "Silent Hill 2" et est le remake du jeu PS2 du même nom. Certains l'adorent, d'autres ont un peu l'impression d'être des cartographes. Quant à "Five Nights at Freddy's : Into the Pit", vous tentez de libérer votre père des griffes de robots tueurs assoiffés de sang.

Thèmes

[00:01:42] Google doit ouvrir Play Store

[00:21:25]

"Kaos" est annulé

[00:31:21]

Réveil de Nintendo

[00:43:31] Suggestion de film : fan-cut "Obi-Wan Kenobi"

[00:57:04] Séries recommandées : "Beckham"

[01:06:02] Conseil de jeu 1 : "Silent Hill 2"

[01:17:02] Astuce de jeu 2 : "Five Nights at Freddy's : Into the Pit"

