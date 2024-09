Tech love Épisode 218 : PS5 Pro, événement Apple, "Terminator Zero", "Tactical Breach Wizards

La nouvelle PS5 Pro crée l'excitation. Apple rafraîchit son assortiment d'iPhone, d'AirPods et de Watch. "Terminator Zero" envoie la machine à tuer à Tokyo et dans "Tactical Breach Wizards", vous incarnez des sorciers en gilet de kevlar.

800 euros et pas de disque dur, la nouvelle Playstation 5 Pro innove à plusieurs niveaux. Nous vous expliquons ce que la console peut faire et ce qu'elle représente pour l'avenir. Apple présente de nouveaux iPhones avec un bouton dédié à la caméra, des Airpods qui sont aussi des appareils auditifs et des montres plus grandes. Nous parlons aussi de l'accusation annuelle de manque d'innovation.

Nous avons regardé "Terminator Zero". L'anime sur Netflix raconte une histoire similaire aux premiers films, mais d'un point de vue différent et à Tokyo. On y trouve cependant un robot tueur.

Des magiciens en armure Kevlar vous attendent dans "Tactical Breach Wizards". Avec eux, vous faites exploser des portes et vous livrez des combats tactiques au tour par tour contre d'autres unités d'élite.

Thèmes

[00:01:00]

PS5 Pro

[00:24:30]

Evénement Apple

[01:03:12] Séries recommandées : "Terminator Zero"

[01:10:08] Jeu conseillé : "Tactical Breach Wizards"

Voici le récapitulatif de tous les épisodes de Tech love.

Où trouver le podcast?

"Tech love" est disponible en tant que flux de podcast séparé. Si vous souhaitez l'écouter en même temps que nos autres podcasts, vous pouvez vous abonner au flux "Digitec Podcasts". Vous trouverez "Tech love" via n'importe quelle application de podcast comme Spotify, Pocketcasts ou Apple Podcast.

De plus, vous pouvez cliquer sur "Suivre l'auteur" ci-dessous, vous ne manquerez aucun nouvel épisode. Vous pouvez également nous joindre sur Discord. Vous trouverez notre équipement podcast en cliquant sur le lien ci-dessous.