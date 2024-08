Tech love Épisode 215 : Le grand reportage sur le salon Gamescom

C'est bruyant, criard, bondé de monde, et pourtant nous l'aimons : la Gamescom. Dans ce podcast, nous parlons de nos impressions sur le salon et des meilleurs jeux que nous avons essayés.

L'E3 est mort, mais la Gamescom est vivante et comment. Domagoj Belancic et moi-même étions sur place pour essayer les jeux les plus récents et les plus passionnants. Pendant trois jours, nous avons couru de rendez-vous en rendez-vous, nous frayant un chemin à travers des halls bondés. Malgré tout, nous n'avons pas pu voir et jouer à tout ce que nous aurions voulu.

Mais nous avons certainement beaucoup de choses dans nos bagages. Il y a le jeu médiéval en monde ouvert Kingdom Come Deliverance 2, qui a malheureusement été repoussé à l'année prochaine. Mais nous avons déjà pris beaucoup de plaisir à le tester. Tout comme l'ambitieux MMO "Dune Awakening", qui transforme la planète désertique en terrain de jeu pour les collectionneurs d'épice en herbe.

"Inzoi" est également très prometteur. Il s'agit d'une simulation de vie dans le style des "Sims", mais avec des graphismes beaucoup plus beaux et des idées intéressantes. Dinolords", qui ressemble à "Age of Empires" avec des dinosaures, mais qui, selon les développeurs, est un hack 'n' strat, c'est-à-dire un jeu de massacre avec de la stratégie. En tout cas, nous sommes impatients d'en savoir plus. Vous pouvez écouter toutes nos impressions dans le podcast.

[00:00:51] Soirée d'ouverture de la Gamescom en direct

[00:11:40] Indiana Jones et le Grand Cercle

[00:14:52] Replaced

[00:17:35] Ara History Untold

[00:20:51] Désert du Crimson

[00:25:34] Phantom Blade Zero

[00:29:17] Kingdom Come Deliverance 2

[00:34:01] The Edge of Allegoria

[00:42:50] Dinolords

[00:47:28] Post Trauma

[00:50:59] Sonokuni

[00:54:15] Souris

[00:57:37] Copa City

[01:01:18] Towerborne

[01:04:15] Visite de Bandai-Namco

[01:08:47] Inzoi

