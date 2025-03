Nouveautés + tendances 0 0

TCL lance un smartphone à bas prix avec une sensation de lecteur électronique et un écran mat

Lorenz Keller Traduction: traduction automatique 5/3/2025

Ce n'est pas un, ni deux, mais six nouveaux smartphones que TCL présente au Mobile World Congress de Barcelone. Ce sont surtout les variantes Nxtpaper avec écran mat et sensation E-Paper qui sont passionnantes.

Le TCL 60, présenté au Mobile World Congress de Barcelone, sera commercialisé en six versions différentes. Les appareils seront probablement disponibles chez nous au deuxième trimestre. Ce qui devrait également en réjouir plus d'un : Aucun appareil ne coûte plus de 200 francs ou euros.

L'écran se transforme sur simple pression d'un bouton

Les deux modèles dotés de l'écran Nxtpaper, le TCL 60 SE Nxtpaper 5G et le TCL 60 Nxtpaper, sont particulièrement intéressants lors de la première prise en main. Ils seront commercialisés respectivement pour 190 et près de 200 francs ou euros.

L'écran est mat et donc presque sans reflet.

Source : Lorenz Keller

Ce que l'on remarque immédiatement : Les écrans de 6,7 et 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hertz sont en verre poli mat. Malgré les nombreuses lampes et lumières du salon Tech, il n'y a presque pas de reflets. C'est vraiment beau et agréable à regarder. Bien sûr, les couleurs ne sont pas aussi éclatantes que sur les écrans Oled brillants, mais la différence n'est pas non plus si grande que cela soit gênant.

Ces écrans sont également censés réduire d'emblée la part de bleu dans la lumière, ce qui soulage les yeux. Et pour ceux qui veulent encore plus de décélération, un curseur sur le côté du smartphone vous permet de passer en mode Nxtpaper, qui ressemble à un e-reader. Il existe en deux variantes, à savoir en noir et blanc ou avec des couleurs atténuées.

Vous pouvez voir comment la transformation se produit dans la vidéo :

Les icônes des applications et l'affichage sont réduits au minimum, vous ne recevez plus de notifications que de quelques applications que vous avez sélectionnées. C'est non seulement très agréable pour la détox numérique, mais cela réduit également la consommation de la batterie. L'écran continue cependant à nécessiter un rétroéclairage et ne fait qu'imiter la technologie E-Ink.

Vous pouvez afficher l'écran E-Paper avec ou sans couleurs.

Source : Lorenz Keller

Différences entre le processeur et la caméra

Pour un prix inférieur à 200 francs ou euros, vous ne devez évidemment pas vous attendre à des merveilles techniques dans tous les domaines. Ainsi, le TCL 60 SE Nxtpaper 5G utilise un processeur MediaTek Dimensity 6300 d'une technologie plus ancienne. Et l'appareil photo principal de 50 mégapixels est complété par un appareil photo ultra grand angle de seulement cinq mégapixels, qui ne garantit pas de prendre de très bonnes photos.

Le TCL 60 Nxtpaper, un peu plus cher, intègre un processeur MediaTek Helio G92 et un appareil photo principal de 108 mégapixels.

Pour de nombreuses caractéristiques, les modèles TCL-60 sont des appareils d'entrée de gamme classiques.

Source : Lorenz Keller

En revanche, il est exemplaire que TCL garantisse également cinq ans de mises à jour pour ces appareils d'entrée de gamme. Et donc déjà conforme à la réglementation européenne en la matière. Autre point positif : les 256 Go de mémoire inclus dès la version de base. Il est important de savoir : Les appareils sont certes résistants à l'eau, mais seulement selon la certification IP54. Ainsi, le smartphone résiste aux éclaboussures, mais pas à l'immersion.

Autres variantes sans écran spécial

En plus des modèles Nxtpaper, TCL a présenté quatre autres smartphones.

Les modèles TCL 60R 5G à 120 francs ou euros et TCL 60 5G à 170 francs ou euros séduisent par leurs écrans de 6,7 pouces et leur taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz. Avec leurs puissants processeurs 5G et leurs doubles haut-parleurs stéréo, ils mettent l'accent sur la performance et l'expérience sonore.

Pour les utilisateurs qui accordent une importance particulière à la photographie et à des performances fiables au quotidien, le TCL 60 SE est conçu pour 170 francs ou euros et le TCL 605 pour 110 à 140 francs ou euros. Les deux appareils sont équipés d'un appareil photo de 50 MP, d'un écran HD+ et du processeur MediaTek Helio G81.

Photo d’en-tête : Lorenz Keller

