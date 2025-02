Nouveautés + tendances 10 1

Tactix 8 : c'est la montre Garmin la plus stable à ce jour

Lorenz Keller Traduction: traduction automatique 13/2/2025

La smartwatch multisports de Garmin est désormais disponible en deux tailles et avec des caractéristiques supplémentaires dans le domaine de la plongée et de la randonnée avec un grand sac à dos. La longue durée de vie de la batterie devrait être exceptionnelle.

C'est avec des mots martiaux que la nouvelle Garmin Tactix 8 est annoncée comme une "montre intelligente tactique multisport". En effet, la montre est dotée d'une fonction "Applied Ballistics (AB) Ultralite Solver" préinstallée qui aide au tir à longue distance. De plus, il y a un mode spécial pour que l'écran ne soit lisible qu'avec une vision nocturne et reste invisible autrement.

Mais cela ne doit en aucun cas vous décourager, car le nouveau modèle est intéressant même si vous n'êtes ni militaire, ni guerrier amateur, ni chasseur. La plupart des fonctions sont intéressantes pour tous ceux qui sont souvent à l'extérieur - et peut-être parfois dans des conditions difficiles.

Ainsi, la Tactix 8 est sans doute la montre la plus solide de Garmin : elle est dotée de boutons métalliques conducteurs et immobiles, sans ouvertures sensibles à l'eau, d'une nouvelle protection de capteur sur le côté, d'une lunette en titane et d'un verre saphir résistant aux rayures. Le fabricant a testé la montre selon les normes militaires américaines pour la résistance à la chaleur, aux chocs et à l'eau.

Nouvelles tailles, nouveau matériel

Jusqu'à présent, la Tactix était disponible en deux variantes, mais en une seule taille. Garmin continue de proposer les variantes avec et sans panneaux solaires avec un cadran de 51 millimètres. Si vous choisissez une taille inférieure, c'est-à-dire une montre de 47 millimètres, vous devrez renoncer à la puissance du soleil.

La nouvelle génération de Tactix se décline pour la première fois en deux tailles.

Source : Garmin

Cela a un impact direct sur l'autonomie de la batterie. La petite version sans panneaux solaires devrait tout de même tenir jusqu'à 16 jours en mode smartwatch. Avec le soutien de la lumière du soleil, le fabricant annonce alors jusqu'à 48 jours pour la grande - en supposant que vous portiez la montre à l'extérieur trois heures par jour dans certaines conditions de lumière. Les cellules devraient d'ailleurs fournir jusqu'à 50 pour cent d'énergie en plus par rapport à son prédécesseur.

Le type d'écran est également différent : soit il s'agit d'un écran tactile Amoled, soit d'un écran Always-on avec technologie Memory-in-Pixel et lentille solaire

Pour la première fois, la Tactix est équipée d'un haut-parleur et d'un microphone. Ainsi, vous pouvez non seulement téléphoner et écouter des messages vocaux, mais aussi utiliser des commandes vocales. Les plus importantes sont également accessibles sans aucune connexion à Internet.

Dans les airs, sur terre - et maintenant aussi sous l'eau

Pour la première fois, la Tactix 8 est également adaptée à la plongée. Elle peut être utilisée jusqu'à 40 mètres sous l'eau, enregistre le lieu d'entrée et de sortie de l'eau et offre une navigation sous-marine avec une boussole spéciale. A cela s'ajoute un mode apnée pour la plongée sans bouteille d'air comprimé et des minuteurs spéciaux pour la plongée sous-marine. Les boutons permettent également d'utiliser la montre sous l'eau. Comme précédemment, le modèle offre également des fonctionnalités spéciales pour les pilotes et les parachutistes - ce qui le rend vraiment utilisable partout.

La Tactix est désormais adaptée à la plongée.

Source : Garmin

Un profil d'activité supplémentaire, appelé "Rucking", est également nouveau. Ici, vous pouvez également saisir le poids des bagages que vous transportez, qu'il s'agisse de bagages pour la randonnée ou de ballast à des fins d'entraînement. Le chargement supplémentaire est alors pris en compte pour mieux évaluer l'effort physique.

En plus de toutes ces fonctions destinées à des groupes cibles très spécifiques, la smartwatch peut également effectuer des tâches quotidiennes très banales : à savoir payer sans contact via Garmin Pay, écouter de la musique en streaming via Spotify et autres ou répondre à des appels.

Et ce ne sont pas seulement les plongées ou les sauts en parachute qui sont suivis, mais aussi le ski pendant les vacances ou le jogging tout à fait normal le soir. Des séances d'entraînement animées sont même disponibles directement sur l'écran de la montre pour le cardio, le yoga ou le Pilates - si vous avez besoin de vous détendre après toutes ces aventures en plein air.

Les prix de vente officiels de la Garmin Tactix 8 commencent à 1399 francs pour la variante de 47 millimètres. Les montres plus grandes coûtent 1499 francs, que vous choisissiez le modèle avec écran AMOLED ou celui avec cellules solaires. La date de disponibilité de la Tactix dans notre boutique est en cours d'évaluation.

Photo d’en-tête : Garmin

