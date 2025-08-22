Nouveautés + tendances 2 0

Tablette Pixel, anneaux et lunettes : Google ne travaille pas sur ce sujet en ce moment

Google réfléchit à l'utilité des tablettes et discute des lunettes intelligentes. Pour l'instant, le groupe n'est pas du tout intéressé par les bagues intelligentes ou les smartphones pliables.

Dans le cadre de la présentation du Pixel 10, le responsable matériel de Google, Rick Osterloh, a accordé une interview à Bloomberg. Il est particulièrement passionnant de voir dans quelles catégories de produits le groupe se tient actuellement à l'écart, bien qu'il travaille sur des logiciels adaptés.

À la recherche de la raison d'être des tablettes

La tablette Pixel de Google a maintenant un peu moins de deux ans. Il n'y a pas encore de successeur et pratiquement pas de rumeurs concernant une Pixel Tablet 2. La première Pixel Tablet, avec son pied de haut-parleur, était surtout une centrale pour smarthome. Mon appréciation antérieure «Avec la Pixel Tablet, Google livre une bonne tablette, mais qui n'assume pas son rôle de tablette Android phare.» Osterloh le confirme maintenant indirectement dans une interview à Bloomberg.

La révision de la Pixel Tablet est en pause. Au lieu de cela, nous sommes en train de déterminer le rôle que les tablettes peuvent jouer à l'avenir. Il ne s'agit pas d'une annulation définitive, mais une autre tablette Pixel ne sera lancée que si Google la juge utile. D'ici là, d'autres fabricants - notamment Samsung, le primus dans ce domaine - devraient profiter des améliorations apportées à Android pour les grands écrans.

Avec le Pixel 10 Fold, Google vient de présenter son propre nouveau smartphone pliable /a>. Dans le domaine des petits smartphones à clapet, dont fait partie par exemple leGalaxy Z Flip 7 ou le Razr Ultra 60, Google n'a aucune ambition pour le moment.

Google Glass a des répercussions

Avec Android XR, Google a présenté lors de sa Developer Conference I/O en mai 2025 a présenté un système d'exploitation pour les casques VR et les lunettes intelligentes. Cependant, le matériel provenait d'autres fabricants. Le désastre des Google Glass semble avoir laissé des traces. Les débats de l'époque sur la protection des données ne sont plus d'actualité. Néanmoins, selon Osterloh, Google discute toujours en interne de l'opportunité de lancer ses propres lunettes intelligentes. L'alternative serait, comme Meta, de ne miser que sur des partenaires de coopération qui utilisent son propre matériel.

Dans un autre domaine, les choses sont plus claires : Osterloh a nié catégoriquement que Google travaille actuellement sur une bague intelligente.

