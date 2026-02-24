Nouveautés + tendances 31 7

Taara Beam construit des liens de données optiques à 25 Gbit/s pour les réseaux maillés urbains

Martin Jud Traduction : traduction automatique 24/2/2026

Taara, la société d'Alphabet, élargit son portefeuille de radios optiques. Lightbridge permet depuis des années de franchir des terrains difficiles, Beam doit maintenant densifier les réseaux entre les deux. Le système fonctionne avec des signaux lumineux directionnels dans le proche infrarouge.

Taara utilise Lightbridge depuis des années. Cette technologie relie des endroits où les infrastructures traditionnelles échouent en raison de la topographie ou de la complexité. Elle étend des liaisons radio optiques au-dessus des rivières, des vallées ou d'autres obstacles et fonctionne comme un faisceau hertzien, mais avec de la lumière au lieu d'ondes radio. Beam est un produit qui ne se concentre plus sur les grandes distances, mais sur la densification des réseaux entre les deux. Taara le positionne comme un élément constitutif des structures urbaines maillées, pour les opérateurs qui souhaitent relier rapidement des sites sans avoir à creuser ou à attendre des autorisations radio.

Lightbridge comble les longues distances, Beam densifie les réseaux urbains : Le graphique montre comment les deux systèmes forment un réseau optique commun.

Source : Taara

La transmission optique de données sans fibre optique

Beam utilise la lumière directionnelle dans le proche infrarouge, qui est également utilisée dans les fibres optiques, mais sans la fibre. Selon Taara, la connexion devrait atteindre des vitesses allant jusqu'à 25 gigabits par seconde et fonctionner sur des distances allant jusqu'à dix kilomètres. La latence reste faible parce que le système fonctionne directement de point à point. Beam s'installe sur les toits, les pylônes ou les infrastructures existantes, et ce en quelques heures.

Taara utilise une nouvelle plate-forme photonique comme base. Elle déplace le contrôle de la lumière dans un module à base de silicium qui n'a pas de pièces mobiles et qui peut être orienté électroniquement.

La stabilité grâce à un maillage urbain

Beam n'est pas destiné aux clients finaux, mais comme composant de backhaul pour les opérateurs qui souhaitent par exemple densifier leurs réseaux urbains et relier optiquement des nœuds entre eux.

Les connexions optiques nécessitent une vue dégagée. Il suffit d'un oiseau, d'un bras de grue ou d'une feuille pour interrompre le faisceau. Dans une configuration point à point classique, ce serait un problème. Dans un maillage, la connexion ne perd de sa qualité que pendant un instant, avant de chercher automatiquement un autre chemin. Les données passent par le nœud suivant qui a une vue dégagée. Ainsi, le réseau absorbe les courtes interruptions et reste stable.

Photo d’en-tête : Taara

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 31 personne(s)







