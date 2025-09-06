Nouveautés + tendances 1 0

T-Rex 3 Pro : montre de sport Amazfits pour les applications extrêmes

Aucune smartwatch Amazfit n'a jamais été aussi sportive. La nouvelle T-Rex 3 Pro est optimisée pour l'entraînement d'endurance et l'utilisation intensive et est censée être ultra-stable.

Amazfit continue d'élargir son portefeuille et a présenté la nouvelle T-Rex 3 Pro lors du salon tech IFA à Berlin. Celle-ci n'est pas le successeur de la T-Rex 3, mais un ajout au line-up. Plus orientée vers les situations extrêmes et les sports d'endurance - et avec des fonctions supplémentaires.

Titan et lampe de poche

Pour que la smartwatch résiste vraiment à une utilisation prolongée, le fabricant utilise un alliage de titane de grade 5 au lieu de l'acier inoxydable pour le boîtier. Celui-ci est censé être plus dur, mais aussi plus léger. L'écran est protégé par un verre saphir. La smartwatch devrait être utilisable à des températures allant de -30 à +70 degrés.

L'écran s'illumine désormais avec une luminosité de pointe de 3000 nits, contre 2000 nits pour la T-Rex 3 normale.

L'écran serait nettement plus lumineux que sur la version non pro.

La montre est équipée d'une lampe de poche puissante, d'un haut-parleur et d'un microphone, ce qui vous permet de téléphoner directement via la montre via Bluetooth et d'utiliser également la commande vocale.

Le GPS a été mis à jour. Six systèmes de satellites sont utilisés pour la localisation avec une antenne améliorée. Amazfit fournit des dizaines de milliers de cartes hors ligne gratuites que vous pouvez télécharger, y compris des plans de ville, des cartes topographiques et des cartes de pistes. Des itinéraires peuvent ainsi être créés automatiquement.

La T-Rex 3 Pro ne se distingue pas seulement par l'entraînement en lui-même, mais aussi par le suivi qu'elle permet. C'est pourquoi Amazfit renforce les paramètres de post-entraînement et de récupération, notamment la VO₂ max, la charge d'entraînement à court et long terme, le temps de récupération, la fréquence de repos, la qualité du sommeil et la variabilité de la fréquence cardiaque.

Les boutons sur le côté pour une utilisation facile - en complément de l'écran tactile.

La batterie de la nouvelle montre de sport dure entre 21 et 26 jours sans utilisation du GPS. Avec la localisation activée, elle est ensuite de 13 à 20 heures.

L'Amazfit T-Rex 3 Pro est disponible en deux couleurs et deux tailles, à savoir 44 et 48 millimètres. Cela correspond à un écran de 1,32 et 1,5 pouces. Les ventes seront échelonnées en fonction des couleurs et des tailles dès le mois de septembre. Le prix de vente conseillé est de 400 francs ou euros.

Quelle est la différence entre un Pro et un non-pro ?

Certaines différences ont déjà été mentionnées ci-dessus, comme la luminosité de l'écran ou le matériau du boîtier. Le T-Rex 3 normal ne possède pas non plus de haut-parleur, de microphone ou de lampe de poche.

Les deux tailles et couleurs de la nouvelle version Pro.

D'autres détails s'ajoutent à cela : la version Pro dispose de 180 modes intégrés au lieu de 170 pour le suivi du sport et du fitness. De plus, le bracelet peut désormais être changé grâce à un système de fermeture rapide. Une fonction SOS n'est disponible que sur les nouveaux modèles.

Le T-Rex 3 Pro joue sur un tout nouveau paramètre, appelé «BioCharge». Il s'agirait d'une mesure de la fatigue, permettant d'un seul coup d'œil d'éviter un entraînement trop intense.

Une nouveauté est proposée sur toutes les montres Amazfit : via l'application, les utilisateurs ont désormais le choix entre quatre millions de podcasts, qui peuvent être téléchargés directement sur la smartwatch et écoutés sans connexion Internet.

