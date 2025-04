Nouveautés + tendances 17 24

Synology limite encore plus le libre choix des disques durs dans les NAS

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 17/4/2025

Synology a annoncé qu'il restreignait davantage le libre choix des disques durs dans les systèmes NAS. Les nouveaux modèles de la série Plus n'accepteront plus que des disques durs sélectionnés. Il existe toutefois une échappatoire.

Auparavant, Synology n'imposait l'utilisation de ses propres disques durs ou de modèles tiers certifiés que pour les modèles NAS de la série Enterprise destinés aux entreprises. A partir de 2025, cette exigence s'appliquera également aux nouveaux appareils de la série Plus pour les particuliers. C'est ce que rapporte notamment Comupterbase. Rien ne change pour les modèles jusqu'à 2024 inclus - les exceptions sont la série XS Plus et les modèles en rack. Il en résulte une possibilité de contourner la restriction.

Limitations des fonctionnalités et du support

Synology ne peut pas empêcher physiquement l'installation de disques durs non certifiés. Cependant, ils sont soumis à diverses restrictions fonctionnelles. Par exemple, le fabricant désactive l'analyse Lifespan, les mises à jour automatiques du firmware et la déduplication par volume pour les disques durs étrangers. Il y aurait également des restrictions sur la création de pools de stockage et sur le support. Ce sont des fonctionnalités très importantes pour un NAS.

Pour justifier l'extension de l'obligation d'utiliser des disques durs, Synology fait référence au succès de la mesure dans la série haute performance. Avec l'obligation des disques durs Synology «, les utilisateurs bénéficient de meilleures performances, d'une résilience accrue et d'un support plus efficace», selon la société.

Récemment, des disques durs d'occasion commercialisés comme des produits neufs ont fait parler d'eux. Cela ne devrait pas être possible avec Disques durs Synology. Cependant, Synology n'appose sa propre étiquette que sur les disques durs de l'un des trois principaux fabricants.

La faille : reprendre les disques durs d'un ancien NAS

Synology ne limite pas l'adoption de disques durs provenant d'anciens systèmes NAS. Cela signifie que vous pouvez installer les disques durs de votre choix dans un ancien modèle de NAS, puis les transférer sans restriction dans un nouvel appareil de la série Plus.

