Nouveautés + tendances 36 35

Synology assouplit la contrainte de disque sur les modèles de NAS 2025 Plus

Martin Jud Traduction : traduction automatique 9/10/2025

Synology autorise à nouveau les disques durs et les disques SSD SATA tiers sur les modèles de NAS 2025 Plus. Les SSD M.2 restent bloqués. Ce que 2026 apporte reste ouvert.

Avec DSM 7.3, Synology apporte, en plus de l'assouplissement de la prise en charge des disques, le data tiering, de nouvelles fonctions de sécurité et la collaboration basée sur l'IA.

Que signifie «2025 Plus Series»?

«2025 Plus Series» n'est pas une norme technique. C'est un cycle de produit avec une date d'expiration. Synology fait référence à tous les modèles Plus sortis en 2025, comme le DS925+. Seuls ces derniers bénéficient pour l'instant de l'assouplissement de la politique en matière de disques. Ce qu'il adviendra des futurs modèles n'est pas clair au 9 octobre 2025.

Synology écrit : «Afin d'offrir une plus grande flexibilité aux utilisateurs, les séries DiskStation Plus, Value et J (année modèle 2025) prennent en charge l'utilisation de disques tiers avec DSM 7.3» et continue «La création de pools de stockage et de caches basés sur M.2 continue de nécessiter des disques figurant sur la liste de compatibilité.».

Disques Synology : chers mais compatibles

Synology propose ses propres disques durs et disques SSD - avec une garantie, mais sans frein de prix. Les modèles coûtent souvent beaucoup plus cher que les variantes identiques de Seagate, Toshiba ou WD. Il y a peu de différences techniques. Ce qui compte, c'est le partage. Et chez Synology, c'est un argument de vente.

J'ai analysé dans la revue du DS925+ à quel point cela peut coûter cher - et à quel point un NAS peut parfois être peu NAS:

Pour les disques durs, le supplément de prix peut aller de 12 à 50 pour cent. Cela dépend de la capacité que vous choisissez chez tel ou tel revendeur et du prix du jour. Pour les SSD M.2, qui restent bloqués pour les modèles 2025 Plus, cela peut aller jusqu'à 200 pour cent de plus que la concurrence.

On verra en 2026 si Synology change vraiment de cap ou s'il ne fait que lever brièvement le pied.

Photo d’en-tête : Shutterstock

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 36 personne(s)







