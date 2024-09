Synchronisation avec Playstation ou Xbox : Philips Hue dans la fièvre du jeu

La Play HDMI Sync Box 8K, présentée à l'IFA de Berlin, permet de combiner les consoles de jeux avec les lampes et les éclairages intelligents de Philips Hue. Les jeux peuvent ainsi éclairer toute la pièce.

Déjà maintenant, vous pouviez brancher le boîtier Sync de Philips Hue entre une source d'image et le téléviseur ou le projecteur. Sans délai, ce que l'on voit à l'écran trouve une extension dans les lumières et les éclairages intelligents. Les scènes sur l'eau, par exemple, font briller la pièce en bleu, les éclairs, le feu, l'herbe et autres gros objets trouvent un écho dans le jeu de lumière de Philips Hue.

La nouvelle box est désormais spécialement conçue pour les joueurs et les amateurs de contenu haute définition. La Sync Box prend désormais en charge une résolution maximale de 8K à un taux de rafraîchissement de 60 Hertz. Le 4K à 120 Hertz, très populaire sur les consoles comme la Xbox ou la PlayStation, est également pris en charge.

La nouvelle Sync Box se connecte entre la console et le téléviseur.

Source : Lorenz Keller

La Sync Box prend en charge la norme HDMI 2.1 ainsi que divers formats tels que Dolby Vision et HDR10+. Elle devrait être disponible dans notre boutique à partir du 12 septembre. Son prix de vente officiel est de 350 euros ou 420 francs.

Bientôt jusqu'à dix ponts combinables

Philips a également dévoilé quelques nouveautés concernant les multibridges lors de l'événement. Mais il n'y a toujours pas de date de début précise : le fabricant parle toujours de fin 2024. Pour l'instant, les derniers essais intensifs sont en cours.

Ce qui est clair maintenant, c'est que pour commencer, vous pouvez combiner dix ponts entre eux. Cela signifie jusqu'à 500 luminaires, lampes ou caméras de sécurité dans un seul système. C'est vous qui décidez à quel pont vous associez vos appareils. Vous pouvez par exemple regrouper toutes les lampes, tous les éclairages, tous les capteurs et toutes les caméras d'une pièce, mais ce n'est pas obligatoire.

Un pont peut contrôler jusqu'à 50 lampes.

Source : Lorenz Keller

Important à savoir : Les actions conditionnelles ne fonctionneront pas sur plusieurs ponts au démarrage. Par exemple, un capteur ne peut allumer que les lampes associées au même pont. Dans l'application, vous pouvez cependant contrôler toutes les lumières ensemble, quel que soit le pont auquel elles sont associées. Les fonctions de sécurité centrales telles que les alarmes fonctionnent également sur tous les ponts. Ce que vous pouvez également faire : Une seule application peut contrôler plusieurs "maisons".